Quattro generazioni di BMW M3 esposte ad AutoClassica Milano raccontano come una berlina nata per le corse sia diventata un riferimento per gli appassionati.

Chi segue il mondo dei motori da molti anni conosce bene la sigla M3, che continua a suscitare entusiasmo tra collezionisti e appassionati. A Milano, durante AutoClassica, BMW ha portato quattro esemplari di questa sportiva, presentati in ordine cronologico come le tappe di una storia già nota a chi la conosce.

Dalla pista alla E30 e alla E36

Il capostipite è la E30 dell’edizione dedicata a Johnny Cecotto, pilota che negli anni 80 conquistò il pubblico italiano. La M3 nacque per le competizioni: serviva a omologare la vettura da gara. Per questo la carrozzeria è squadrata e il motore è un 2.3 a quattro cilindri che sviluppava circa 200 CV, un valore notevole per una berlina compatta di quegli anni. Oggi l’edizione Cecotto è tra i modelli più ricercati dai collezionisti.

La generazione successiva, la E36, adotta un 3.2 a sei cilindri in linea. Il motore è più regolare e progressivo rispetto al quattro cilindri precedente, e mantiene un carattere sportivo che la rende un’auto da guidare con attenzione e passione.

La E46 e il sound del sei cilindri

Per molti appassionati la E46 è la M3 per eccellenza. Il motore è ancora un sei cilindri in linea da 3.2 litri, che in questa versione raggiunge un regime elevato e un suono molto intenso. Il contagiri sale fino a valori molto alti, e il sound è uno dei motivi per cui il modello è così amato.

La E90 e il passaggio al V8

La E90 segna un cambio di rotta. È la prima M3 ad adottare un motore V8, abbandonando il sei cilindri in linea che aveva accompagnato le generazioni precedenti. Il motore gira con allegria fino a regimi molto alti e la vettura appare più muscolosa e più larga sulle spalle. La scelta fu accolta in modi diversi: alcuni appassionati la apprezzarono subito, altri la considerarono una rottura con la tradizione.

Il percorso dalla E30 alla E90 mostra come la sportiva bavarese abbia cambiato forma e carattere restando riconoscibile. Il confronto diretto tra le quattro vetture esposte a Milano permette di seguire questa evoluzione dal vivo.

Il numero di novembre 2026 della rivista dedica spazio anche ad altri modelli storici, tra cui una Maserati 3500 GT Spider Vignale prototipo, la Lancia Thema i.e. confrontata con la Rover 820 Sterling, la Porsche 904 Carrera GTS, le Alfa Romeo 147 e 156 GTA e una speciale BMW M5 legata a Piëch.