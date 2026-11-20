L'83ª edizione di EICMA ha confermato il dominio delle moto adventure, presentando modelli come la Ducati DesertX Rally e la Kawasaki Versys 900. Parallelamente, tre interventi della Guardia di Finanza hanno portato al sequestro di carene Honda e moto elettriche cinesi, sollevando questioni cruciali sulla tutela dei brevetti e del design nel settore motociclistico.

Il padiglione fieristico di Rho ha accolto l’EICMA 2026, trasformandosi in un osservatorio privilegiato sulle dinamiche del mercato delle due ruote. La manifestazione, svoltasi dal 3 all’8 novembre 2026, ha evidenziato una netta preferenza del pubblico verso veicoli capaci di adattarsi a molteplici contesti d’uso. L’era delle categorie rigide sembra conclusa, sostituita da una domanda crescente di versatilità e comfort.

Lungo gli stand, l’attenzione si è concentrata su modelli che mescolano capacità off-road e turismo stradale. Questa evoluzione influenza direttamente anche il settore degli pneumatici, dove la scelta diventa sempre più legata allo stile di guida e alla tipologia di percorso affrontato dai motociclisti.

Ducati e KTM guidano la carica dell’adventouring

Il segmento adventure ha dominato la scena, con proposte che spaziano dalla specialistica rally alla crossover turistica. La Ducati DesertX Rally si distingue per una vocazione tecnica marcata. Basata sulla piattaforma V2 da 890 cc, questa versione 2027 privilegia il controllo sui terreni difficili, dotandosi di sospensioni specifiche per chi cerca prestazioni oltre l’asfalto.

Anche KTM rafforza la sua presenza con la 790 Adventure. Il modello risponde all’esigenza di una moto versatile che non sacrifi la maneggevolezza quotidiana. Per molti utenti, la gestione del peso risulta cruciale tanto quanto la potenza pura, rendendo questa fascia di cilindrata particolarmente appetibile.

Benelli e Royal Enfield puntano sul medio termine

La Benelli TRK 602 X rappresenta un passo avanti significativo nella gamma touring. Dopo aver raccolto l’eredità della TRK 502, introduce un nuovo bicilindrico da 554 cc. Arriverà nelle concessionarie entro la primavera del 2027, posizionandosi in un mercato competitivo dove accessibilità e dotazioni fanno la differenza.

Di grande interesse è la Royal Enfield Himalayan 750. Il marchio indiano compie un salto di qualità adottando un nuovo motore da 743 cc. Questa scelta amplia la filosofia della famiglia Himalayan, offrendo maggiori riserve di coppia per trasferimenti lunghi e viaggi avventurosi, mantenendo però intatto lo spirito concreto e accessibile del brand.

La tecnologia incontra il turismo stradale

Non tutte le avventure si svolgono fuori strada. La Kawasaki Versys 900 interpreta il concetto di crossover sotto una luce diversa, orientata al comfort asfaltico. Equipaggiata con il quattro cilindri derivato dalla Z900 (122 CV), integra una piattaforma inerziale avanzata e sistemi di assistenza alla guida (ADAS) come il cruise control adattivo e il monitoraggio dell’angolo cieco.

Sul fronte dell’innovazione ibrida, la Yamaha RW700 propone una soluzione originale, fondendo elementi dello scooter con l’anima adventure. Appartenente alla nuova famiglia RW, questo modello sfida i confini tradizionali tra le categorie esistenti.

Interventi della Guardia di Finanza e tutela IP

Oltre alle novità tecniche, l’EICMA 2026 è stato teatro di importanti azioni legali. La Guardia di Finanza ha eseguito tre distinti sequestri, mirati a contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale. Gli interventi hanno colpito sia espositori internazionali che importatori locali.

I primi due casi hanno riguardato carene motociclistiche prodotte in Cina, accusate di replicare il design registrato dalla giapponese Honda. I componenti sono stati rimossi dagli stand sottoposti a sequestro penale. Questo episodio sottolinea l’importanza strategica della protezione estetica dei prodotti, spesso trascurata rispetto alle soluzioni tecniche.

Controversie sui modelli elettrici

Il terzo intervento ha coinvolto un’azienda italiana specializzata nell’importazione di veicoli elettrici. Sono state sequestrate due moto prodotte in Cina, ritenute copie di modelli brevettati da un altro costruttore cinese. Secondo indiscrezioni di settore, la controversia potrebbe toccare marchi noti nel mondo dell’e-mobility off-road, come Talaria e Surron.

È fondamentale distinguere tra brevetto per invenzione, che protegge la soluzione tecnica, e disegno o modello, che tutela l’aspetto estetico. Nel caso Honda, si trattava di design; per le moto elettriche, la contestazione verteva su aspetti tecnici brevettati. I legali rappresentanti delle società coinvolte sono stati segnalati alla Procura di Milano. Questi eventi ricordano agli operatori che la partecipazione a fiere internazionali espone a rischi immediati di contestazione, richiedendo verifiche preventive accurate prima del lancio commerciale.