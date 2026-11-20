Il brand storico Itala torna alla luce sotto la guida di Massimo Di Risio. Oltre al lancio della 35, emergono anticipazioni su tre futuri modelli: un'utilitaria urbana, un crossover medio e un grande SUV di lusso.

La storia automobilistica italiana si arricchisce di un nuovo capitolo con la ufficiala rinascita del marchio Itala. Dopo oltre novant’anni di silenzio, il nome torna a vivere grazie alla visione imprenditoriale di Massimo Di Risio, figura chiave già nota per aver fondato il DR Automobiles Groupe. Il debutto sul mercato avviene attraverso il SUV compatto Itala 35, ma l’ambizione del progetto non si ferma qui. Durante gli eventi di presentazione, infatti, sono state rivelate le linee guida di una strategia molto più ampia che punta a costruire una gamma diversificata e competitiva.

Le informazioni disponibili finora derivano dalle anticipazioni ufficiali fornite dal nuovo brand e dai dettagli emersi durante la mostra statica dei prototipi. Tre sono i modelli che completeranno l’offerta futura: due SUV di dimensioni diverse, identificati come Itala 56 e Itala 61, e una piccola utilitaria ancora priva di denominazione definitiva. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche e stilistiche di queste novità imminenti.

Un’utilitaria elettrica per la città

Il segmento A è coperto da una vettura compatta lunga 3,9 metri, dimensione che la pone in diretta concorrenza con modelli recenti come la Fiat Grande Panda. Il design esterno si distingue per forme arrotondate e una postura rialzata, pensata per offrire visibilità e presenza stradale. Sebbene i dati sulla motorizzazione non siano stati confermati ufficialmente, la presenza di uno sportellino dedicato alla presa di ricarica sul passaruota anteriore lascia poco spazio ai dubbi: si tratterà quasi certamente di una city car completamente elettrica.

Il posizionamento dichiarato mira a un pubblico urbano che cerca eleganza e raffinatezza senza rinunciare alla praticità quotidiana. Questo modello rappresenta il punto d’ingresso nella gamma, destinato a diventare il veicolo principale per gli spostamenti in centro o per chi necessita di una soluzione agile e sostenibile per la mobilità cittadina.

Itala 56: il crossover a range extender

Salendo di categoria, incontriamo la Itala 56, un SUV crossover che misura 4,68 metri di lunghezza. Le sue proporzioni lo collocano nello stesso segmento di competitor noti come Omoda 7, MG HS e Toyota bZ4X. Dal punto di vista estetico, il frontale appare massiccio, con una forte verticalità che conferisce solidità e carattere alla vettura.

La peculiarità tecnica più rilevante riguarda il sistema di propulsione. La Itala 56 adotterà una configurazione range extender da 170 CV. In questa architettura, la trazione alle ruote è interamente affidata a motori elettrici, mentre un piccolo motore termico opera esclusivamente come generatore di energia per ricaricare la batteria durante la marcia. Questa soluzione permette di beneficiare delle sensazioni di guida di un’elettrica pura, eliminando al contempo l’ansia da autonomia tipica dei veicoli a batteria.

Itala 61: il top di gamma in stile Range Rover

A chiudere la futura lineup sarà la Itala 61, il modello più grande e prestigioso del marchio. Con una lunghezza di 4,90 metri, questo maxi SUV sfida direttamente colossi del settore premium come Lexus RX e Volvo XC90. Il linguaggio stilistico abbandona le curve morbide per abbracciare un design molto massiccio e imponente, evocativo dell’iconica silhouette delle Range Rover.

Sotto il cofano pulsa un powertrain ibrido plug-in da 231 CV. Questa scelta tecnica posiziona la Itala 61 in competizione diretta con altri PHEV di fascia alta, quali Mazda CX-80, Jaecoo 8 e Hyundai Santa Fe. L’obiettivo è chiaro: offrire prestazioni elevate e comfort di viaggio di alto livello, mantenendo una certa flessibilità nell’utilizzo quotidiano grazie alla possibilità di circolare in modalità elettrica a zero emissioni nei tragitti brevi.