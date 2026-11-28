Roma prende il posto di Ginevra nel calendario internazionale dell'auto. Stand, circuiti e mobilità del nuovo salone previsto per febbraio 2028.

Dal 18 al 27 febbraio 2028 la Fiera di Roma ospiterà la prima edizione di Rome International Auto Expo, un motor show internazionale che sarà organizzato ogni anno. L’evento è ideato da Andrea Levy e occupa 10 padiglioni per 10 giorni, con due fine settimana aperti al pubblico.

Il salone arriva dopo la chiusura del Salone di Ginevra. Secondo il progetto, l’Europa avrà così un grande appuntamento internazionale all’inizio dell’anno, nel periodo in cui le case presentano le novità della stagione.

Stand, stampa e giornata inaugurale

Gli spazi espositivi partono da 240 mq e arrivano fino a 800 mq per ogni marchio. Le condizioni sono le stesse per i costruttori più prestigiosi e per i nuovi protagonisti del mercato. Il progetto parla di investimenti contenuti, senza indicare cifre sui costi di partecipazione.

La sala stampa occuperà 5.000 mq e sarà riservata a giornalisti, redazioni e uffici stampa dei marchi, con postazioni per trasmettere foto e video ai media di tutto il mondo. La manifestazione si aprirà venerdì 18 febbraio 2028 con la giornata dedicata a stampa e operatori: cerimonia inaugurale, anteprime mondiali ed europee, conferenze dei marchi, incontri BtoB e test drive per flotte, società di noleggio e concessionari.

Circuiti, Show Circuit e padiglione motorsport

I visitatori potranno guidare auto con tutte le motorizzazioni su circuiti da 3 e da 5 chilometri, oltre che su un percorso off road e 4×4. auto elettriche, ibride, termiche di nuova generazione, a idrogeno, a biocarburanti e a carburanti sintetici saranno presentate fianco a fianco. Da sabato 19 a domenica 27 febbraio 2028 il programma comprende anche auto storiche, grandi carrozzieri e designer italiani, talk e convegni.

La novità più rilevante è lo Show Circuit di 700 metri, all’interno del quartiere fieristico e omologato da ACI Sport, con paddock attrezzato e sistema di cronometraggio. Vi si terranno gare di kart tra ospiti internazionali, esibizioni di drift e momenti di spettacolo. Nello stesso periodo un padiglione dedicato al motorsport esporrà monoposto, auto da rally, prototipi endurance, GT, vetture turismo, serie elettriche e karting.

Mobilità a Roma e rapporto con Torino

L’aeroporto di Fiumicino è a pochi minuti dalla Fiera, che dispone di una fermata ferroviaria collegata ai padiglioni. Per i giorni della manifestazione è previsto un piano di mobilità con navette tra l’aeroporto, la Fiera e i principali hotel della città, collegamenti diretti dalla stazione di Roma Tiburtina e corse ferroviarie potenziate verso la Fiera.

Il nuovo salone si affianca al Salone Auto Torino, che ospita all’aperto a settembre il grande appuntamento nazionale e al chiuso a febbraio quello internazionale di inizio stagione. Andrea Levy e il suo team portano nel progetto l’esperienza maturata a Parco Valentino, al MIMO Milano Monza Motor Show e al Salone Auto Torino.

Roberto Pietrantonio, Presidente UNRAE, ha commentato: «Il progetto di un nuovo salone internazionale dell’automobile in Italia è una notizia positiva per tutto il settore.» Secondo UNRAE, Roma può dare al progetto una forte visibilità internazionale.

Il peso del salone dipenderà dalla partecipazione dei marchi e dal pubblico che arriverà a Roma, due elementi che diranno quanto il progetto potrà reggere il confronto con Ginevra. La conferenza stampa di lancio si terrà a Roma a gennaio 2027, e il progetto sarà aggiornato sul sito ufficiale.