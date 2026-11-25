Marquez supera Rossi nei titoli in MotoGP, ma nelle vittorie il Dottore resta avanti. Ecco cosa dicono i numeri sul confronto tra i due campioni.

Il decimo titolo mondiale in carriera conquistato da Marc Marquez, il primo della Ducati dopo anni di successi in Honda, riaccende il confronto con Valentino Rossi. Marquez ha vinto l’ottavo titolo in MotoGP, uno in più di Rossi, che di titoli nella classe regina ne ha sette.

Il pilota spagnolo, a Ducati dal 2026, ha ripetuto più volte di non considerare il trionfo un sorpasso su Rossi. Tra i suoi tifosi, però, il successo è stato accolto come la conferma dei numeri. Il loro slogan, tratto dalle polemiche tra i due piloti, è “bla bla bla, yeah yeah but ten!”.

Il sorpasso sui titoli

Marquez ha ottenuto l’ottavo titolo in MotoGP e il decimo mondiale complessivo. Secondo i dati disponibili, è il primo pilota dell’era MotoGP a vincere otto titoli in classe regina, e ora eguaglia Giacomo Agostini, che ne ha vinti otto nella 500/MotoGP.

La rimonta che ha portato al titolo è stata definita la più ampia nella storia della top class. Il 31 maggio 2026 Marquez era a 102 punti dal leader Marco Bezzecchi. Dopo una serie di sette vittorie in undici gare lunghe e otto successi nelle Sprint Race, ha recuperato la classifica e vinto il campionato con una gara d’anticipo.

Vittorie e podi: i numeri che restano a Rossi

Nella statistica delle vittorie, Rossi è ancora davanti. Il conteggio dei successi complessivi nel Motomondiale è di 115 per Rossi e 106 per Marquez, nove in più per il Dottore. In classe 500/MotoGP il conteggio è 89-80.

Nei podi il distacco è più ampio. Rossi ne ha 235 complessivi, Marquez 173. Le fonti consultate non concordano sul numero di podi del pilota spagnolo solo in MotoGP: una cifra indica 134 su 224 gare, un’altra 133 su 223. Anche le gare disputate in MotoGP risultano diverse tra le fonti, per cui questi dati vanno letti con prudenza.

Velocità e pole position: cosa dicono i dati disponibili

Il materiale disponibile non riporta tempi sul giro, velocità di punta o confronti diretti tra i due piloti su quei parametri. Per questo l’analisi sulla velocità in pista si basa solo su pole position e risultati in gara.

Marquez ha ottenuto 78 pole position in MotoGP in 223 gare e ha vinto 47 gare partendo dalla prima posizione. Ha anche realizzato 12 Grand Slam in top class, cioè vittorie con pole, giro più veloce e guida di tutti i giri. Nel 2025 ha totalizzato 541 punti in 17 weekend di gara, una cifra record per l’introduzione della Sprint Race, con 14 Sprint Race vinte in carriera.

Longevità: l’età dei campioni

Il titolo del 2026 è arrivato a 33 anni, 9 mesi e 2 giorni, il terzo risultato più alto tra i campioni del mondo che hanno vinto dopo i trent’anni, dietro a Leslie Graham e Phil Read. Rossi aveva 30 anni, 8 mesi e 23 giorni quando vinse il titolo nel 2009, ed è undicesimo nella stessa classifica.

Marquez ha vinto il primo titolo nel 2013 a 20 anni e 8 mesi, diventando il campione più giovane della MotoGP. Nell’età avanzata, quindi, il suo primato resta quello di un pilota che ha vinto a lungo ai massimi livelli. Il confronto con Rossi, però, si ferma qui: il materiale non riporta per il Dottore dati comparabili sulla longevità agonistica oltre l’età dei titoli.