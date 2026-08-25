Lincoln Corsair 2027: il nuovo modello cinese con motore ibrido e prezzo più alto

Lincoln ha svelato il nuovo Corsair 2027 un restyling che porta con sé un significativo aumento di prezzo e una sorpresa per gli appassionati: il modello sarà prodotto in Cina, nonostante le recenti dichiarazioni dell’azienda.

Il crossover, che sostituisce il precedente modello americano, presenta un design rivisitato e un sistema ibrido da 305 cavalli. Ma non è tutto: il prezzo parte da $46,495, con un aumento di $7,310 rispetto al modello precedente.

Un design che guarda al futuro

Il nuovo frontale del Corsair 2027 è stato completamente ridisegnato, con una griglia più ampia e fari più sottili che ricordano il design del Nautilus. La parte posteriore non è da meno, con nuovi paraurti, luci posteriori rivisitate e cinque nuove colorazioni tra cui scegliere.

Tra le novità estetiche, spiccano le nuove ruote da 18, 19 e 20 pollici e un nuovo cofano che conferisce al veicolo un aspetto più dinamico e moderno.

Interni: un compromesso tra tecnologia e tradizione

La versione americana del Corsair 2027 presenta un interno che, pur essendo aggiornato, non raggiunge gli standard della versione cinese. Mentre il mercato cinese può vantare un cruscotto digitale da 12,3 pollici e un display panoramico da 27 pollici gli Stati Uniti si accontentano di un cruscotto digitale da 12,3 pollici e un sistema di infotainment da 13,2 pollici.

Non mancano comunque comfort come i sedili riscaldati con regolazione elettrica a 10 vie e il climatizzatore automatico a due zone. Tra le opzioni disponibili, sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato e un sistema audio premium Revel da 14 altoparlanti.

Prestazioni e tecnologia

Sotto il cofano, il Corsair 2027 monta un motore turbo ibrido da 2,0 litri che eroga 305 cavalli. Il sistema è abbinato a una trasmissione continua e a una trazione integrale standard. Non manca la tecnologia BlueCruise 1.5 che permette la guida a mani libere e i cambi di corsia automatici.

Il nuovo Corsair 2027 arriverà nei concessionari americani all’inizio del prossimo anno, con un prezzo di partenza di $46,495, che sale a $48,790 con la fee di destinazione di $2,295. Un aumento significativo rispetto al modello 2026, che partiva da $40,735 con una fee di destinazione di $1,495.