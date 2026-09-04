MotoGP: Marquez vince ad Aragon e riduce il distacco da Martin

Marc Marquez ha dominato il weekend di gara ad Aragon, vincendo sia la sprint che la gara principale. Il pilota spagnolo si è avvicinato a Jorge Martin in classifica, riducendo il distacco a 19 punti.

Il weekend di gara ad Aragon ha visto Marc Marquez tornare alla vittoria in MotoGP consolidando la sua posizione in classifica e riducendo il distacco da Jorge Martin. Il pilota spagnolo ha dominato sia la gara sprint che la gara principale, dimostrando la sua abilità e determinazione su una pista che conosce bene.

Marc Marquez domina ad Aragon

Marc Marquez ha iniziato il weekend con una vittoria nella gara sprint precedendo il fratello Alex Marquez e Marco Bezzecchi. La gara principale ha visto un’altra prestazione eccezionale di Marc, che ha conquistato la sua ottava vittoria ad Aragon e la 77esima in MotoGP.

Il pilota spagnolo ha dedicato la vittoria ai suoi tifosi, fermandosi davanti alla tribuna del suo Fan Club e mettendosi in ginocchio per ringraziarli. Marc ha commentato la sua prestazione: “Sapevo che il punto chiave sarebbe stata la prima curva, ma ho commesso un errore perché mi sono dimenticato dell’abbassatore e non l’ho sganciato. Mi hanno superato un paio di piloti, ho dovuto ricostruire il mio ritmo e poi ho potuto controllare la gara.”

La strategia di gara di Marc Marquez

Marc ha spiegato che la chiave della sua vittoria è stata la capacità di ricostruire il ritmo dopo un errore iniziale. Ha dovuto lottare per rientrare in gara, ma una volta ripreso il controllo, ha potuto gestire la gara fino alla fine. La sua strategia è stata premiata con una vittoria che lo ha portato più vicino a Jorge Martin in classifica.

La classifica si fa più corta

Con questa vittoria, Marc Marquez ha ridotto il distacco da Jorge Martin a 19 punti. Martin, che ha chiuso quinto nella gara principale, ha visto il suo vantaggio in classifica diminuire significativamente. Marco Bezzecchi, terzo nella gara principale, ha conquistato il suo primo podio ad Aragon e si è avvicinato a Martin in classifica, ora a soli 24 punti di distanza.

Pedro Acosta ha chiuso secondo nella gara principale, dimostrando la sua abilità su una pista che non conosceva bene. Alex Marquez ha chiuso quarto, davanti a Jorge Martin e alle altre Ducati di Aldeguer e Di Giannantonio. Enea Bastianini ha corso in rimonta, riuscendo ad arrivare fino all’ottavo posto con la sua Ktm.

Le cadute di Bagnaia e Morbidelli

Francesco Bagnaia non ha visto la bandiera a scacchi, cadendo al sesto giro quando era in settima posizione. Anche Morbidelli è finito a terra, aggiungendo un altro capitolo alla serie di cadute che hanno caratterizzato il weekend di gara ad Aragon.

Il weekend di gara ad Aragon ha visto Marc Marquez tornare alla vittoria e ridurre il distacco da Jorge Martin in classifica. Con il campionato che si avvicina alla sua fase finale, ogni punto diventa cruciale e ogni gara può fare la differenza. Marc Marquez ha dimostrato di essere un avversario formidabile e la lotta per il titolo in MotoGP si fa sempre più avvincente.