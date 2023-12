Honda in qualità di casa motociclistica ha prodotto nel corso della propria storia modelli per ogni tipologia di centauro sulla faccia della terra ed ultimamente ha tralasciato le piccole cilindrate studiate per la guida di piacere alla scoperta di nuovi luoghi o strade. Ebbene ha scelto di rimettersi in pista con la CB350 protagonista di questo articolo.

Honda CB350: la scheda tecnica

Dal punto di vista tecnico la CB350 2024 è dotata di un motore a quattro tempi monocilindrico che sviluppa una potenza di 21 cavalli ed una coppia massima di 29,4 Nm in abbinamento ad un cambio a 5 marce.

Una carta di presentazione non esaltante ma che perfettamente si adatta allo scopo di questa moto ovvero quello di far nuovamente riapprezzare le sensazioni del passato, dell’andare in moto per puro piacere, godendosi il viaggio e i traguardi che questo sa offrire.

Si adatta anche ottimamente ad un contesto urbano, i cavalli infatti sono ideali per muoversi con agilità e scaltrezza tra le auto e i semafori delle città.

La forcella all’avantreno è di tipo telescopico e la sospensione posteriore è caricata ad azoto pressurizzato così da garantire un confort di marcia davvero buono.

Per la frenata si può contare su un sistema ABS a doppio canale. Le ruote hanno dimensioni di 18 pollici sia davanti che dietro e le gomme hanno una spalla da 130.

Prezzo ancora sconosciuto per l’Europa

Il prezzo di vendita per il modello 2024 in Italia ed in Europa non è ancora stato annunciato, infatti non si sa se questo specifico modello potrà avere vendite in Europa. Al momento sta riscuotendo successo in India dove è possibile acquistarla.

Il prezzo di attacco sul mercato indiano è pari a 2000 euro quindi decisamente abbordabile. Se dovesse arrivare nel nostro continente potrebbe essere leggermente più costosa.