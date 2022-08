Si è tenuta questo pomeriggio Zeltweg, in Austria, l’attesa gara per le qualifiche del Gran Premio d’Austria che si svolgerà domani, domenica 21 agosto. La gara si è tenuta in una giornata piuttosto nuvolosa, che ha però graziato in ogni caso i piloti dal rischio di pioggia.

La pista, dunque, è rimasta asciutta per tutta la giornata di gare.

Nonostante la pista asciutta, nel corso di questa giornata si sono contate diverse cadute. Durante la Q2 della Moto 3 è infatto caduto Masia, mentre nella FFP di Moto GP sono caduti Bagnaia e Dovizioso, per fortuna senza subire conseguenze (anche se la moto di Bagnaia ha subito importanti danni).

Le griglie di partenza

Alla fine della gara, terminata intorno alle 14:55, Bastianini ha conquistato la pole position, grazie ad un eccezionale quarto settore.

Bene anche per i colleghi Bagnaia e Miller, in prima fila. È dunque trionfo per la Ducati, che piazza quattro moto davanti a tutti con due piloti italiani in testa.

Qui sotto la griglia di partenza completa con tutti i tempi registrati dai motociclisti.

1 E. Bastianini 1:28.772

2 F. Bagnaia +0.024

3 J. Miller +0.109

4 J. Martin +0.186

5 F. Quartararo +0.231

6 J. Zarco +0.274

7 M.

Viñales +0.363

8 J. Mir +0.483

9 A. Espargaro +0.483

10 F. Di Giannantonio +0.564