Yamaha Aerox 50: prezzo e velocità massima

Yamaha Aerox 50 stile sportivo per percorsi cittadini, omologato Euro 4.

Yamaha Aerox 50 è uno scooter dotato di motore a 4 tempi con omologazione Euro 4. Un carattere brillante che consente accelerazioni importanti ma anche consumi ridotti. Grazie al telaio tubolare e alla forcella idraulica Yamaha Aerox 50 garantisce una guida sportiva e divertimento nel percorso cittadino e nelle curve. Scopriamo prezzo e velocità massima della Yamaha Aerox 50.

Yamaha Aerox 50: caratteristiche e velocità massima

I cerchi in lega da 13 pollici sono leggeri con design a 4 razze. Essi, poi, sono arricchiti da potenti freni a disco da 190 mm che permettono di arrestare in tutta sicurezza. La carena di Yamaha Aerox 50 è aerodinamica e ripresa dallo stile Super Sport che rende questo scooter da 50 cc estremamente sportivo e ricco di stile. Con un look di “uno scooter da competizione”! I consumi estremamente ridotti, l’agilità e la sagoma lo rendono particolarmente amato presso il pubblico dei piloti più giovani. L’Aerox 50 ha, poi, un’accelerazione brillante e una velocità massima di 80 km/h.

Il vano sottosella è capace di contenere un casco integrale. Il quadro strumenti, invece, è costituito da un display LCD, l’autonomia del serbatoio di carburante è pari a 6 litri. Le dimensioni di ingombro sono date da una lunghezza di 1,87 metri, una larghezza di 0,70 metri e una altezza di 1,15 metri. L’altezza della sella da terra è di 817 millimetri, mentre il peso in ordine di marcia con serbatoio dell’olio e della benzina pieni è pari a 97 Kg.

Prezzo e accessori

La prima cosa che colpisce di Aerox 50 è sicuramente il suo aspetto estremamente aerodinamico e grintoso con luci in stile R1, pneumatici a sezione larga che migliorano la tenuta in curva insieme ai freni a disco che abbiamo già menzionato. Dopo aver visto la velocità massima, scopriamo il prezzo della Yamaha Aerox 50 che parte da 2.999 euro. Da qui, poi, la possibilità di aggiungere accessori originali come pedane e parabrezza sportivo, kit adesivi, cavalletto laterale, tappi valvole personalizzati.