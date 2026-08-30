Incidente mortale sulla SP 64: 31enne perde la vita in un violento schianto

Marco Pagliarino, 31enne di Valleggia, ha perso la vita in un tragico incidente in moto sulla SP 64 in Trentino. L'uomo ha perso il controllo della sua Ducati in un tornante, schiantandosi contro una roccia.

Un tragico incidente in moto ha spezzato la vita di Marco Pagliarino, 31enne originario di Valleggia, una piccola frazione del comune di Quiliano in provincia di Savona. Il giovane motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì 28 agosto sulla SP 64 la strada che collega la Piana Rotaliana all’Altopiano della Paganella.

L’incidente mortale sulla SP 64

Secondo quanto emerso, Marco Pagliarino stava percorrendo la provinciale in compagnia di altri tre amici quando, all’altezza di un tornante tra Fai della Paganella e Mezzolombardo, ha perso il controllo della sua Ducati. L’impatto con una roccia a margine della carreggiata è stato violentissimo, tanto da rendere immediatamente disperate le condizioni del giovane.

I soccorsi e le operazioni di recupero

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Mezzolombardo i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale Rotaliana. Da Trento è stato attivato anche l’elicottero di soccorso che è atterrato in una piazzola a Fai della Paganella. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo per Marco non c’è stato nulla da fare.

La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre quattro ore, con deviazioni gestite dai vigili del fuoco locali. Le operazioni di rilievo, necessarie per accertare le cause dell’incidente, hanno richiesto tempo e attenzione, coinvolgendo anche le forze dell’ordine.

La comunità in lutto

La notizia della tragedia ha rapidamente raggiunto la Liguria, lasciando sotto shock l’intera comunità di Quiliano. Marco Pagliarino era un giovane appassionato di moto, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente. Le autorità stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere cosa abbia portato al tragico evento. Nel frattempo, la comunità continua a piangere la perdita di un giovane la cui vita è stata spezzata troppo presto.