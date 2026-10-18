Alfa Romeo amplia la gamma con motori più potenti, interni su misura e versioni sportive per Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, soddisfacendo ogni esigenza di guida.

alfa romeo ha appena lanciato una serie di aggiornamenti che interessano l’intera offerta disponibile in Italia. Dalle versioni entry-level fino alle varianti più sportive, la casa del Biscione punta a una maggiore personalizzazione, sia per quanto riguarda i propulsori sia per i materiali e i colori della carrozzeria. L’obiettivo è chiaro: rispondere a una clientela diversificata offrendo scelte più ampie senza sacrificare l’identità stilistica tipica del marchio.

Ogni modello riceve una revisione che tocca il cuore della proposta: motorizzazioni più efficienti, nuove combinazioni di cerchi e colori, e un pacchetto di dotazioni di serie più ricco. In particolare, Junior, Tonale, Giulia e Stelvio vedono introdotte varianti ibride, diesel e le celebri versioni Quadrifoglio oltre a esposizioni interne valorizzate da finiture premium e dettagli sportivi.

Alfa Romeo Junior: nuove motorizzazioni e prezzi

Il modello Junior arriva con una propulsione ibrida da 1,2 litri capace di erogare 145 CV, disponibile anche nella versione a trazione integrale. Per chi desidera più potenza, è stata inserita un’opzione plug-in da 156 CV (115 kW). I prezzi partono da 31.400 € per la versione a trazione anteriore e salgono a 36.300 € per la versione integrale; la versione plug-in è proposta a partire da 40.250 €.

Interni rinnovati

Gli allestimenti Junior e Sprint adottano il nuovo interno Icona con sedili in tessuto premium nero, cuciture a contrasto grigie e il logo del Biscione ricamato sullo schienale. La plancia, il tunnel centrale e i pannelli delle porte sono rivestiti in tessuto Scuba nero. Per le versioni Ti e Veloce, Alfa Romeo propone l’allestimento Carbon caratterizzato da sedili in tessuto elettrosaldato con accenti rossi e l’uso del materiale sintetico Microcloud per le superfici più visibili. Su richiesta è possibile equipaggiare gli interni Sabelt in Alcantara nero con dettagli rossi, mentre l’edizione speciale Luna Rossa utilizza un mix di Scuba e tessuto 3D Knit grigio con logo Luna Rossa ricamato.

Esterni e dotazioni di serie

Per quanto riguarda l’estetica, Junior offre cerchi da 17″ a 20″ con sette design differenti, inclusi i nuovi dischi da 19″ a quattro fori opachi e i da 18″ a tre fori grigi. Di serie troviamo Adaptive Cruise Control retrocamera, sensori di parcheggio anteriore, laterale e posteriore, Wireless Charging Pad e Blind Spot Monitoring. L’allestimento Ti aggiunge un body kit nero lucido, logo Ti sui parafanghi, ambiente interno multicolore, sedili anteriori riscaldati e guida elettrica a sei vie con supporto lombare e funzione massaggio. L’edizione Luna Rossa si distingue per la livrea dedicata, cerchi da 18″ Glossy Black diamantati e loghi Alfa Romeo rossi.

Alfa Romeo Tonale: ampia gamma di allestimenti

Il Tonale C-SUV di Alfa Romeo, si presenta con una proposta di motorizzazioni particolarmente variegata. La versione ibrida da 1,5 l, quattro cilindri, eroga 175 CV ed è associata a un cambio a doppia frizione a sette rapporti, con prezzo di listino a partire da 42.500 €. Accanto a questa troviamo il diesel 1,6 l da 130 CV con cambio a sei rapporti a 40.700 €, e la versione plug-in ibrida a trazione integrale da 270 CV, disponibile a 52.100 €.

Colori, cerchi e materiali

Il Tonale offre dieci tonalità, anche in configurazione bicolore, sette design di cerchi da 17″ a 20″ e cinque proposte di rivestimenti interni: dal tessuto nero/Scuba alla pelle Cannelloni nera o rossa, fino all’Alcantara. L’allestimento base comprende di serie il faro Full LED, un quadro strumenti digitale da 12,3″, il sistema infotainment Alfa Connect da 10,25″ e numerosi assistenti di guida.

Tecnologie di bordo e versioni sportive

Il livello Sprint aggiunge un body kit Glossy Black, cerchi da 18″, dettagli in alluminio e ambientazione multicolore. La versione Ti introduce interni in pelle nera o rossa, sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldati, ventilati e volante riscaldato. La top di gamma, con cerchi da 19″, fari Full LED Matrix, pinze Brembo rosse, sedili in Alcantara nera con accenti rossi e sospensioni elettroniche DSV, conferisce al Tonale un carattere più sportivo. L’edizione Luna Rossa, infine, presenta cerchi da 20″ Glossy Black diamantati, body kit nero lucido con inserti Dark Miron e livrea laterale esclusiva.

Giulia e Stelvio: aggiornamenti e versioni Quadrifoglio

Le berline sportiva Giulia e il SUV Stelvio mantengono il cuore della loro identità, ma ricevono un pacchetto tecnologico più ricco. Entrambi i modelli sono equipaggiati di serie con un quadro strumenti digitale da 12,3″ a cannocchiale infotainment Alfa Connect Navi da 8,8″ con Apple CarPlay e Android Auto, Adaptive Cruise Control telecamera posteriore e caricatore wireless. Sono disponibili le versioni Veloce con pinze freno Brembo rosse, sedili sportivi in pelle, paddle in alluminio e cerchi da 19″ per la Giulia e 20″ per lo Stelvio.

Motorizzazioni diesel e V6 biturbo

Per il mercato italiano, Giulia e Stelvio offrono ancora il turbodiesel 2,2 l abbinato a un cambio automatico a otto rapporti: 160 CV nella versione a trazione posteriore, 210 CV con trazione integrale. Le versioni Quadrifoglio rappresentano il top di gamma, con un motore V6 biturbo da 2,9 l che somma 520 CV. La Giulia Quadrifoglio a trazione posteriore parte da 103.700 €, mentre lo Stelvio Quadrifoglio a trazione integrale inizia da 112.400 €.

Allestimenti Luna Rossa e Veloce

L’edizione Luna Rossa, disponibile per entrambi i modelli, utilizza ampie parti in fibra di carbonio, interni premium con tessuto Econyl ricavato da nylon rigenerato, sistema audio Harman Kardon e sospensioni a controllo elettronico. La versione Quadrifoglio beneficia inoltre dell’Alfa Chassis Domain Control sospensioni attive e differenziale autobloccante. Il Stelvio Quadrifoglio monta di serie cerchi da 21″, sostituendo i precedenti da 20″, e presenta nuovi emblemi bianchi e neri su cofano e portellone. Inoltre, il SUV è ora disponibile anche nella colorazione Blu Anodizzato.