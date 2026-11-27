Marc Marquez ha annunciato il ritiro dalla MotoGP mostrando un cartello alle telecamere durante le prime libere del GP di Valencia. Il dieci volte campione del mondo chiude la carriera con la gara spagnola.

Marc Marquez lascia la MotoGP. Il pilota spagnolo, dieci volte campione del mondo, ha comunicato il ritiro il 27 novembre durante le prime prove libere del Gran Premio di Valencia. Lo ha fatto mostrando un cartello alle telecamere: il weekend in corso sul tracciato spagnolo sarà l’ultimo della sua carriera nella classe regina.

Il messaggio scritto sul cartello era breve: “Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP”. Nessuna conferenza stampa preparata e nessun comunicato diffuso prima del weekend. L’annuncio è arrivato in pista, nel mezzo di una sessione di prove, davanti alle telecamere che seguivano il turno.

Con questa decisione si chiude una carriera che ha attraversato più di un’epoca del motociclismo. È stata fatta di vittorie e di rivalità, ma anche di infortuni e di ritorni ai vertici dopo periodi difficili.

Un annuncio fatto in pista, durante le prime libere

Gli addii dei grandi campioni di solito seguono un copione preciso: una data scelta a tavolino, una sala stampa, un discorso preparato. Marquez ha fatto un’altra scelta. Ha usato le prime prove libere del GP di Valencia, un momento che di norma serve a mettere a punto la moto e a prendere le misure del tracciato.

Il cartello mostrato alle telecamere ha trasformato una sessione di routine nel momento in cui un intero sport ha saputo che uno dei suoi protagonisti si sarebbe fermato. In questo modo il pilota si è rivolto direttamente al pubblico, senza filtri, mentre era ancora impegnato in pista.

Il gesto cambia anche il senso del resto del fine settimana. Ogni turno che resta a Valencia sarà vissuto come un passaggio verso l’ultima gara, con l’attenzione di squadre, avversari e tifosi rivolta allo spagnolo.

Dieci titoli mondiali e una carriera fatta di cadute e ritorni

I numeri spiegano il peso dell’annuncio. Marquez esce di scena con dieci titoli iridati e con la fama di pilota più vincente di sempre. È un palmarès che lo colloca tra i nomi di riferimento nella storia delle due ruote.

I titoli, però, raccontano solo una parte della sua storia. Il suo percorso è stato segnato da rivalità che hanno acceso il campionato e diviso gli appassionati. Gli infortuni ne hanno più volte messo in dubbio il futuro agonistico, e ogni volta sono seguite rinascite che hanno sorpreso anche gli osservatori più scettici.

Proprio questa capacità di tornare competitivo dopo gli stop è uno dei tratti più riconoscibili della sua carriera. È anche la ragione per cui il ritiro chiude un capitolo che va oltre le statistiche.

Il peso dell’addio per la MotoGP

L’uscita di scena di un pilota con dieci mondiali lascia un vuoto evidente nel paddock e nel racconto del campionato. Per anni il suo nome è stato un punto di riferimento con cui avversari e squadre hanno dovuto misurarsi, in pista e fuori.

Per ora l’annuncio si limita alla frase scritta sul cartello. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle ragioni della scelta né sui suoi progetti per il futuro. Sono gli aspetti su cui ci si attende che il pilota intervenga nei prossimi giorni.

Prima, però, c’è il fine settimana di Valencia da completare. Le sessioni rimanenti e la gara della domenica saranno le ultime apparizioni di Marquez in MotoGP. Chi vuole assistere al suo congedo ha come unica occasione questo weekend sul circuito spagnolo, dove si capirà anche se le sue parole sul futuro arriveranno prima o dopo la bandiera a scacchi.