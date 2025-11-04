Scopri la Nuova Alfa Romeo Junior: Edizione Milano Cortina 2026 da Non Perdere!

La Alfa Romeo Junior si presenta in una veste rinnovata con l’edizione speciale Milano Cortina 2026, un modello che celebra la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Questo SUV compatto esprime il carattere distintivo del marchio e offre vantaggi commerciali per i clienti interessati.

Dettagli dell’offerta promozionale

Fino al 26 novembre 2025, Alfa Romeo propone un’iniziativa promozionale per l’acquisto della Junior ibrida 1.2 145CV Hybrid eDCT6. L’offerta è riservata ai clienti privati e prevede la permuta di un veicolo usato. Il prezzo promozionale è fissato a 33.565 euro, rispetto ai 35.250 euro di listino.

Finanziamento e noleggio

La proposta prevede due modalità di pagamento: un piano di finanziamento tramite Stellantis Financial Services Italia e una formula di noleggio a lungo termine con Leasys Noleggio Chiaro. Per chi sceglie il finanziamento, è necessario un anticipo di 8.103 euro, con rate mensili di 199 euro per 35 mesi, e una rata finale di 23.362 euro. I tassi di interesse risultano competitivi, con un TAN fisso del 5,49% e un TAEG del 6,96%.

Caratteristiche distintive della Junior Milano Cortina 2026

Questa edizione speciale è progettata per i guidatori che ricercano un’auto compatta e sportiva. Il design esterno è arricchito da un body kit di colore nero lucido e dettagli in argento, oltre ai cerchi in lega da 18 pollici. I loghi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, posizionati sul montante B, celebrano la collaborazione tra il marchio e l’evento sportivo.

Interni di alta qualità

All’interno, la Junior si distingue per l’utilizzo di materiali pregiati e un’attenzione meticolosa ai dettagli. I sedili, rivestiti in Alcantara, offrono comfort e supporto, mentre il volante è realizzato in un mix di pelle e Alcantara, con cuciture a contrasto. La plancia e i pannelli porta richiamano la stessa cura artigianale, creando un ambiente esclusivo e sportivo.

Sistemi tecnologici avanzati

La Junior Milano Cortina 2026 è dotata di un Pack Techno opzionale, che integra funzioni di guida autonoma, proiettori Matrix LED e un sistema di navigazione all’avanguardia. Tra le altre caratteristiche si evidenziano la telecamera posteriore, i sensori di parcheggio a 360 gradi e un impianto audio di alta qualità.

I motori disponibili includono un’unità ibrida da 145 CV a trazione anteriore e una versione ibrida Q4 con trazione integrale. Inoltre, è proposto un modello completamente elettrico da 156 CV. Queste opzioni garantiscono una combinazione ottimale di efficienza e prestazioni.

Il simbolo di innovazione e tradizione

La Junior edizione Milano Cortina 2026 si presenta come un SUV che non solo valorizza la tradizione sportiva italiana, ma si allinea anche con le moderne esigenze di sostenibilità e innovazione. Con un’offerta di lancio che parte da 199 euro al mese e un anticipo di 8.103 euro, costituisce una proposta interessante per il mercato automobilistico.

Questa edizione speciale non rappresenta soltanto un veicolo, ma funge anche da simbolo di stile italiano e innovazione, pronta a segnare un’epoca in vista delle Olimpiadi del 2026.