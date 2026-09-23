Il prossimo modello della Hyundai Tucson, indicato dal costruttore come MY27, è pronto a conquistare le strade italiane. Dopo le prime immagini trapelate dalla Corea del Sud, il mix di design più squadrato e motorizzazioni ibride più performanti appare come la risposta di Hyundai alla crescente domanda di SUV compatti dal carattere deciso. In Italia il veicolo è già inserito nel listino ufficiale, con una gamma completa di allestimenti e una garanzia estesa che lo rende particolarmente competitivo nel segmento.

Design più squadrato e dimensioni ampliate

La nuova Hyundai Tucson sfoggia una frontale più robusta, ispirata al linguaggio stilistico recentemente adottato dalla Santa Fe. I paraurti sono più larghi, le linee laterali più marcate e la griglia ad alta tecnologia conferisce all’intero veicolo un aspetto più muscoloso. Le dimensioni complessive sono aumentate di qualche centimetro in lunghezza e larghezza, migliorando la presenza su strada e l’abitabilità interna. Il nuovo profilo, pur mantenendo le proporzioni tipiche dei SUV di segmento C, offre maggior spazio per passeggeri e bagagli, rendendo la Tucson ancora più adatta a viaggi familiari.

Richiamo al family feeling della Santa Fe

Il re-design non è solo estetico: la stretta correlazione con la Santa Fe trasmette un family feeling più forte, con finiture che ricordano la gamma premium del marchio. I fari Full LED, le luci diurne a LED e i cerchi in lega da 19 pollici, disponibili nelle versioni superiori, completano il quadro di una vettura che punta a distinguersi anche nei parcheggi cittadini.

Motorizzazioni ibride e tecnologia di bordo

Il cuore della nuova Tucson è rappresentato da una gamma di motori ibridi ottimizzati per il mercato europeo. Sono quattro le proposte: un 1.6 T-GDi a benzina da 150 CV; un diesel mild-hybrid 1.6 CRDi da 136 CV; un full-hybrid 1.6 HEV che combina i motori termici e elettrici per una potenza totale di 239 CV; e infine il plug-in hybrid 1.6 PHEV, capace di erogare 288 CV e di percorrere diversi chilometri in modalità elettrica grazie alla batteria da ricaricare in presa domestica. Le versioni hybrid sono disponibili sia a trazione anteriore (2WD) sia a trazione integrale (4WD), permettendo di scegliere tra efficienza urbana e capacità off-road leggere.

Cabina digitale e assistenza alla guida

All’interno, la Tucson MY27 introduce un doppio schermo panoramico da 12,3 pollici per il quadro strumenti e per il infotainment, entrambi con supporto Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema Bluelink consente aggiornamenti OTA, mentre il pacchetto Hyundai Smart Sense integra assistenza alla partenza in salita, cruise control adattivo, rilevamento di stanchezza del conducente e riconoscimento dei segnali stradali. Nelle versioni più alte sono presenti climatizzatore trizona, sedili riscaldabili, portellone elettrico e Head-Up-Display.

Listino prezzi, versioni e optional per il mercato italiano

Il listino ufficiale italiano, valido dal primo aprile 2026, si articola su tre allestimenti principali – XTech, Business ed Excellence – con prezzi che partono da 34.400 € per la versione 1.6 T-GDi a cambio manuale e arrivano a 51.950 € per la 1.6 PHEV 4WD con allestimento Excellence. Le varianti diesel mild-hybrid costano tra 40.700 € e 43.200 €, mentre le versioni full-hybrid si collocano tra 38.500 € e 45.600 €. Oltre al prezzo base, è possibile aggiungere vernici speciali (pastello 550 €, metallizzate 900 €) e pacchetti di lusso come il Lounge Pack (2.000 €), il Premium Pack (2.600 €) o il Deluxe Pack (2.800 €). Tutti i modelli beneficiano della garanzia standard Hyundai di 5 anni senza limiti di chilometraggio, più 8 anni o 160.000 km per la batteria ad alta tensione delle versioni ibride.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra la Tucson mostrata in Corea e la versione MY27 disponibile in Italia? La versione italiana incorpora il restyling digitale con i due schermi da 12,3 pollici e le motorizzazioni hybrid già ottimizzate per il ciclo WLTP europeo, mentre le specifiche coreane prevedono un full-hybrid da 242 CV che non è prevista per l’Europa.

Il plug-in hybrid è adatto a chi fa molti chilometri in città? Sì, il PHEV permette di percorrere fino a 60 km in modalità totalmente elettrica, ideale per gli spostamenti urbani, e di sfruttare la trazione 4WD per i lunghi viaggi in autostrada.