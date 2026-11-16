Con il freddo torna la domanda sul costo delle gomme invernali. Il prezzo di un treno completo dipende da misura, marchio e servizi accessori.

Con l’arrivo del freddo, molti automobilisti si chiedono quanto costa un treno di gomme invernali. La cifra finale dipende da più fattori: la misura dello pneumatico, la fascia di marchi scelta e i servizi collegati, come montaggio, equilibratura, smaltimento delle gomme usate e deposito del treno estivo. Sommando queste voci, il conto può superare di molto il prezzo di listino delle quattro gomme.

Prezzi medi per misura nel 2026

Lo Studio Pneumatici invernali 2026, condotto da Riccardo Barcolari su MyDriveRank, ha rilevato a novembre 2026 347.002 offerte attive tra e-commerce e distributori italiani. I prezzi comprendono IVA e trasporto, mentre il montaggio è escluso. La misura più venduta in Italia, la 205/55 R16, equipaggia modelli come Volkswagen Golf, Audi A3, Ford Focus e Peugeot 308. Per questa misura un treno completo costa in media 336,80 euro. La forbice è ampia: si parte da circa 240 euro con i marchi economici e si arriva a 490 euro con quelli premium.

Considerando le dieci misure più diffuse, la singola gomma va dai 54,20 euro della 175/65 R14 delle citycar ai 186,40 euro della 235/50 R19 dei SUV di fascia alta. Per ogni misura, la differenza tra le gomme di fascia intermedia (Quality) e quelle premium varia da circa 100 a oltre 400 euro a treno.

Dalla citycar al SUV: la spesa cresce con le dimensioni

Più l’auto è grande, più la spesa sale. Per una citycar con cerchi da 14 pollici servono in media 216,80 euro. Con la 205/55 R16 di compatte e berline si arriva a 336,80 euro. I SUV segnano il salto maggiore: un B-SUV con cerchi da 17 pollici richiede in media 498 euro, un C-SUV con la 225/55 R18 ne chiede 568,40, mentre i grandi SUV con cerchi da 19 pollici raggiungono 745,60 euro, con punte oltre i 1.100 euro.

Spendere meno è possibile senza rinunciare alla sicurezza. Per le auto con cerchio da 16 pollici, scegliendo marchi con buona aderenza certificata sul bagnato, un treno costa circa 280-300 euro, quasi 200 euro in meno rispetto ai marchi più pubblicizzati.

Etichetta europea: la classe di aderenza fa la differenza

La classe di aderenza sul bagnato si misura con test standardizzati a 80 km/h su asfalto bagnato. Una gomma in classe A si ferma in circa 35 metri. La classe B richiede circa 3,5 metri in più, la classe C circa 7,5 metri in più. Le classi D ed E, il minimo consentito dalla legge, arrivano a 49 metri, cioè 14 metri in più della A. In una frenata d’emergenza questa differenza decide se ci si ferma in tempo o si tampona.

Il dato più sorprendente nasce dal confronto tra prezzi ed etichette. Tra oltre 85.000 offerte di pneumatici invernali di prima fascia (Michelin, Pirelli, Continental, Goodyear e Bridgestone) con prezzo superiore a 125 euro, solo il 32,1% è in classe A sul bagnato. Il 28,4% è in classe B, la stessa di marchi come Hankook, Nexen, Kleber e Kumho, che costano in media 79-86 euro a gomma. Il 35,8% dei premium è in classe C e il 3,7% nelle classi D ed E.