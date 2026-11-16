Omoda 5 ibride e diesel-elettriche, disponibili subito presso De Bona Motors in provincia di Vicenza, con garanzia ufficiale e servizi dedicati.

Chi cerca un’auto nuova in provincia di Vicenza può trovare alla concessionaria De Bona Motors una selezione di Omoda 5 disponibili nelle versioni ibrida benzina-elettrico e diesel-elettrico. Le motorizzazioni ibride offrono un’efficienza energetica superiore e un impatto ambientale più contenuto, con una guida pensata per chi vuole essere attento ai consumi.

Le vetture sono in pronta consegna, quindi il cliente può ritirare il veicolo senza attese. Ogni Omoda 5 è coperta dalla garanzia ufficiale e il concessionario mette a disposizione un’officina con ricambi originali e il test drive su prenotazione per provare l’auto prima dell’acquisto.

Finanziamento, leasing e noleggio

Per chi preferisce non pagare tutto subito, De Bona Motors propone finanziamenti flessibili, leasing e noleggio a lungo termine. Le soluzioni sono pensate sia per i privati sia per le aziende, e il personale aiuta a scegliere la formula più adatta alle esigenze di ciascun cliente.

Una rete di otto sedi tra Veneto e Trentino-Alto Adige

Con oltre 50 anni di attività, De Bona Motors gestisce otto sedi tra Veneto e Trentino-Alto Adige. L’azienda si presenta come uno dei principali concessionari del Nord Italia e dichiara di seguire il cliente dalla scelta dell’auto fino all’assistenza successiva all’acquisto.

Chi vuole ricevere aggiornamenti può attivare il servizio di avviso via mail: l’azienda segnala ogni nuovo veicolo che rispetta i filtri impostati dall’utente e viene inserito nello stock.