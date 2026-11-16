La Leapmotor T03 è una citycar elettrica a cinque porte pensata per gli spostamenti urbani e suburbani, con un'offerta promozionale in Italia da verificare.

La Leapmotor T03 è una citycar elettrica che vuole rendere più semplici gli spostamenti quotidiani senza emissioni allo scarico. Con cinque porte, dimensioni ridotte e un abitacolo luminoso, si rivolge soprattutto a chi percorre tragitti urbani e suburbani. Una piccola elettrica può essere una scelta razionale, ma non sempre sostituisce un’auto da viaggio.

Batteria, autonomia e ricarica

Per il mercato italiano la T03 monta una batteria da 37,3 kWh dichiarati e un motore da 70 kW. L’autonomia omologata arriva a 265 km nel ciclo combinato WLTP. La ricarica in corrente alternata si ferma a 6,6 kW, mentre in corrente continua raggiunge 45 kW. Il costruttore indica il passaggio dal 30 all’80% in 36 minuti: è un valore utile per le soste abituali, non per trasferte autostradali senza pianificazione.

Il dato WLTP permette di confrontare modelli testati con la stessa procedura, ma la distanza reale dipende da velocità, freddo, climatizzazione e dislivelli. Con una wallbox domestica, la potenza effettiva dipende anche dall’impianto elettrico e dal contratto di fornitura. Un punto da 11 o 22 kW non porterebbe la T03 oltre il proprio limite di 6,6 kW in AC.

Prezzi promozionali in Italia

A novembre 2026 il listino della Leapmotor T03 MY26 è di 18.900 €, IVA e messa su strada incluse, con alcune spese escluse. La promozione a 15.900 € è riservata a clienti privati, vetture in pronta consegna e contratti entro il 30 novembre 2026, e non è cumulabile con altre iniziative. Il risparmio nominale è di 3.000 €, ma il costo finale dipende dal preventivo completo.

Una eventuale wallbox inclusa nell’offerta va confermata per iscritto dal concessionario. Anche incentivi e agevolazioni locali richiedono una verifica dei requisiti alla data d’acquisto. Per confrontare più preventivi conviene considerare le stesse spese accessorie e gli stessi servizi.

Abitabilità, dotazioni e sicurezza

La T03 misura 3.620 mm di lunghezza e ha un passo di 2.400 mm. Il bagagliaio offre 240 litri, che salgono a 1.040 con i sedili posteriori ripiegati. La versione passeggeri è a quattro posti. La dotazione comprende tetto panoramico, schermo centrale da 10,1 pollici, telecamera posteriore e sistemi di assistenza alla guida come la frenata automatica d’emergenza. Alla data di questa guida non risulta una valutazione Euro NCAP specifica per il modello.