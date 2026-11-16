Gomme invernali o catene da neve? Non sono alternative identiche: ecco obblighi, pregi e limiti di ciascuna soluzione e come sceglierla in base a come guidi.

Con l’arrivo del freddo, scegliere tra gomme invernali e catene da neve significa soprattutto preparare l’auto a temperature basse, pioggia, neve e fondi poco aderenti. Le due soluzioni possono anche convivere: i pneumatici invernali accompagnano ogni spostamento nei mesi freddi, mentre le catene servono in situazioni specifiche, come la neve abbondante.

Obblighi di legge su gomme invernali e catene

In Italia, sulle strade interessate da un’apposita ordinanza, il conducente deve montare pneumatici invernali oppure avere a bordo dispositivi antisdrucciolevoli compatibili con il veicolo, come le catene da neve. Il periodo di riferimento è in genere dal 15 novembre al 15 aprile, ma gli enti proprietari delle strade possono fissare date diverse in base al clima locale. Conviene quindi controllare segnaletica e ordinanze prima di mettersi in viaggio.

Sul piano dell’obbligo, gomme invernali e catene omologate sono alternative. Nella guida quotidiana, però, funzionano in modo molto diverso. Gli pneumatici devono rispettare le indicazioni della carta di circolazione e riportare marcature e simboli sul fianco, oltre a dimensioni, indice di carico e codice di velocità.

Gomme invernali e catene a confronto

Le gomme invernali restano efficaci per tutta la stagione fredda, non solo quando nevica. La mescola resta elastica al freddo e il battistrada, con le sue numerose lamelle, espelle acqua e neve e migliora la motricità su fondi a bassa aderenza. Sono subito pronte all’uso, adatte a freddo, pioggia e neve leggera, e risultano indicate per chi guida ogni giorno o percorre spesso strade extraurbane. Richiedono però il cambio stagionale, lo spazio per il secondo treno e controlli periodici di usura e pressione. Su neve molto alta o ghiaccio intenso possono non bastare, e perdono efficacia quando il battistrada si consuma.

Le catene da neve creano un contatto meccanico tra ruota e fondo innevato o ghiacciato, e vanno montate solo quando serve. Le più diffuse sono quelle metalliche, con diversi disegni di maglia e sistemi di tensionamento, ma esistono anche modelli in materiale composito, spesso più leggeri. Garantiscono un’elevata trazione su neve compatta e alta, si portano in bagagliaio e possono soddisfare l’obbligo se omologate e compatibili. Il montaggio è manuale e richiede una sosta sicura, la velocità va ridotta e, se usate su asfalto pulito, possono danneggiare pneumatici e componenti.

Come scegliere in base al proprio utilizzo

In città o in pianura, dove la neve è rara, possono bastare dispositivi omologati nel periodo previsto, quando l’ordinanza lo consente. Una gomma estiva offre però prestazioni ridotte in termini di aderenza con temperature basse e fondi viscidi. Per gite occasionali in montagna conviene partire con dispositivi compatibili e sapere come montarli. Chi percorre spesso passi montani trova invece negli pneumatici invernali la soluzione più pratica, e può tenere a bordo anche le catene per le nevicate più intense.

Verificare la compatibilità delle catene

Non basta conoscere il diametro del cerchio: occorre controllare la misura completa dello pneumatico, ad esempio 225/45 R18, e verificare che il dispositivo sia compatibile con quella configurazione. Si possono consultare il libretto di uso e manutenzione, le indicazioni del costruttore, la misura riportata sul fianco e l’omologazione delle catene. Alcune vetture non sono catenabili, quindi una catena adatta al cerchio non è automaticamente utilizzabile.

Prima della stagione fredda è utile far controllare pressione, profondità del battistrada e stato generale delle gomme, così da affrontare l’inverno con un’auto preparata alle proprie esigenze di mobilità.