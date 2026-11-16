Jeep porta la Compass 4xe ad Arjeplog, in Svezia, per testarla su neve e ghiaccio, mentre la gamma 2026 nasce a Melfi con motorizzazioni mild hybrid ed elettrica.

Jeep ha portato la Compass 4xe ad Arjeplog, in Svezia, per un test dinamico in condizioni estreme. Il quarto episodio delle Jeep Capability Stories ha messo il Suv completamente elettrico alla prova di neve, ghiaccio e fondi a bassa aderenza nel Circolo Polare Artico, dove il freddo sottopone ogni componente a uno stress severo.

Trazione integrale e Selec-Terrain sul ghiaccio

La propulsione si basa su due motori elettrici indipendenti: uno sull’asse anteriore da 157 kW e 345 Nm di coppia, l’altro su quello posteriore da 132 kW e 232 Nm. La potenza complessiva raggiunge 375 CV, mentre l’elettronica gestisce la trazione integrale bilanciando in tempo reale la coppia tra i due assi.

Il sistema Selec-Terrain offre cinque modalità: AUTO, SPORT, SAND & MUD, SNOW e 4WD LOCK. In modalità SNOW la potenza viene limitata all’80% del massimo, con una risposta dell’acceleratore più progressiva e una taratura specifica di controllo di trazione e stabilità. I collaudatori la consigliano sui fondi ghiacciati, dove la distribuzione graduale della coppia aiuta a mantenere il controllo.

Il sistema monitora di continuo accelerazione, decelerazione e aderenza, lavorando insieme a ABS ed ESP. Secondo quanto emerso dal test, la gestione dei due motori è utile anche sulle strade bagnate o poco aderenti della guida quotidiana. In Svezia la vettura è stata valutata anche in frenata e in curva su ghiaccio vivo: la coppia immediata dei motori elettrici, unita alla taratura del Selec-Terrain, produce partenze fluide e trasferimenti di carico contenuti.

Autonomia e disponibilità in Europa

La Compass 4xe è la versione più evoluta della gamma Compass. Dichiara fino a 606 km di autonomia nel ciclo WLTP ed è già ordinabile in tutta Europa. Il video del test è pubblicato sui canali ufficiali Jeep, con le immagini delle prove nella Svezia settentrionale.

La nuova Compass 2026 tra Melfi e mild hybrid

La nuova Jeep Compass 2026 è sviluppata a Torino e prodotta nello stabilimento italiano di Melfi. La terza generazione poggia sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, pensata per accogliere diverse tipologie di propulsione. Misura 4,55 metri di lunghezza, 1,90 di larghezza e quasi 1,70 di altezza, con un passo di circa 2,80 metri che amplia lo spazio per i passeggeri.

Il frontale adotta una calandra a sette feritoie chiuse e retroilluminate, con gruppi ottici a LED. Dietro, una firma luminosa a X collega i fanali attraverso una fascia con il logo Jeep. L’abitacolo ospita il display Uconnect da 16 pollici, una strumentazione digitale da 10 pollici e l’head-up display. La versione Summit aggiunge sedili ventilati, riscaldati e con massaggio per la schiena.

Il 1.2 mild hybrid da 145 CV, abbinato al cambio automatico a doppia frizione a sei marce e alla trazione anteriore, ha registrato un consumo medio reale di 4,65 l/100 km sulla tratta Roma-Forlì. In autostrada la media sale a circa 8 l/100 km, mentre nei percorsi extraurbani l’autonomia teorica può superare i 1.400 km con il serbatoio da 55 litri. Su 360 km la spesa di carburante è stata di circa 30 euro.

La versione elettrica monta una batteria da 96,1 kWh e tempi di ricarica dal 20 all’80% stimati in circa 27 minuti alle colonnine rapide. L’allestimento e-Hybrid Business parte da 42.400 euro.