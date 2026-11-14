La nuova Citroën 2CV elettrica dovrebbe debuttare come concept al Salone dell'Auto di Parigi, con caratteristiche ancora da confermare.

Citroën potrebbe presentare al Salone dell’Auto di Parigi, previsto dal 12 al 18 ottobre 2026, il concept della nuova 2CV elettrica. Il progetto recupererebbe la filosofia essenziale dell’auto uscita di produzione nel 1990, trasformata in una piccola vettura urbana a batteria. Il progetto è descritto come vicino al modello definitivo, ma molti dettagli restano al momento non ufficiali.

Una city car elettrica pensata per contenere costi e peso

La nuova 2CV rientrerebbe nel progetto E-Car, dedicato a veicoli progettati per limitare peso, costi e complessità. L’impostazione prevista privilegia un’auto pratica, con dotazioni essenziali e senza un’enfasi sulle prestazioni. Le indiscrezioni parlano di una lunghezza di circa 3,8 metri, di un motore elettrico da 80 CV e di un prezzo intorno ai 15.000 euro. Questi valori non sono ancora stati confermati e il concept non è stato presentato al momento della pubblicazione.

All’interno sono previsti quattro posti, pochi comandi e strumentazione funzionale. La capote in tela non dovrebbe equipaggiare la versione base, mentre una variante speciale resta solo un’ipotesi.

Forme richiamate dal passato, carrozzeria nuova

I render finora circolati, attribuiti ad Autoplus, mostrano linee morbide, cofano bombato e parafanghi tondi. Sono ricostruzioni e non il modello definitivo. Il progetto richiama alcuni tratti della 2CV originale, inseriti però in una carrozzeria completamente nuova. L’obiettivo non sarebbe copiare fedelmente l’auto storica, bensì riprenderne il principio: un’auto semplice, accessibile e pensata per l’uso quotidiano. Il debutto parigino dovrebbe chiarire la direzione scelta da Citroën.

Produzione a Pomigliano e lancio previsto nel 2028

Secondo le informazioni disponibili, la nuova 2CV sarebbe costruita nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco. Condividerebbe l’architettura tecnica con altre compatte del gruppo, tra cui un modello Fiat e uno Leapmotor, senza che siano stati indicati i nomi.

Il lancio commerciale è indicato per il 2028, anno dell’80° anniversario della prima 2CV, mentre la presentazione del concept è attesa nell’ottobre 2026. Produzione, prezzo, caratteristiche e data di arrivo sul mercato restano quindi previsioni e indiscrezioni.

Quali caratteristiche dovrebbe mantenere la nuova Citroën 2CV per reinterpretare in chiave elettrica la semplicità del modello originale?