A1 Milano-Napoli bloccata: incidente tra Fiorenzuola e Fidenza, percorsi alternativi

Un incidente sulla A1 tra Fiorenzuola e Fidenza sta causando 5 km di coda. Scopri i percorsi alternativi e i consigli per viaggiare sicuri

La giornata di viaggio sulla A1 Milano-Napoli si è trasformata in un incubo per molti automobilisti. Un incidente avvenuto in mattinata all’altezza del km 89 ha bloccato il traffico tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la situazione è critica con 5 km di coda e tempi di percorrenza che si allungano notevolmente.

L’incidente e le operazioni di soccorso

L’incidente ha coinvolto un’auto e una moto, e le operazioni di sgombero sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Attualmente, il traffico defluisce su una sola corsia, rendendo la situazione ancora più complessa per chi è diretto verso Bologna.

Tempi di percorrenza e percorsi alternativi

Per chi viaggia verso sud, è consigliato uscire a Fiorenzuola e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la SS 9 Via Emilia. Per le lunghe percorrenze, chi proviene dall’A8 Milano-Varese e si dirige verso Bologna è invitato a proseguire sulla A4 Milano-Brescia immettersi sulla A22 del Brennero e rientrare in A1 al casello di Modena sud.

Consigli per evitare guasti durante le code

Restare fermi per ore in autostrada può mettere a dura prova la meccanica dell’auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con il motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza. Per evitare guasti, è fondamentale effettuare una manutenzione periodica e controllare regolarmente i livelli di olio, liquido refrigerante e pressione delle gomme.

App e servizi per monitorare il traffico in tempo reale

Oltre ai pannelli a messaggio variabile è possibile consultare Google Maps o Waze che grazie alle segnalazioni degli altri automobilisti permettono di individuare code “nascoste” o incidenti appena avvenuti. Anche il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518) resta un punto di riferimento affidabile per chi è già alla guida.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio su Canale5 e La7 sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple sul sito attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.