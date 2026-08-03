Il commovente messaggio di Sacchi per Baresi sulla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi ha reso omaggio a Franco Baresi con un messaggio commovente sulla Gazzetta dello Sport. Scopri il significato di questo tributo e il legame indissolubile tra i due

Arrigo Sacchi e Franco Baresi hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio italiano. Un legame che va oltre il campo, un rapporto di stima e affetto che ha resistito al tempo. Oggi, Sacchi ha voluto rendere omaggio al suo capitano con un messaggio commovente pubblicato sulla Gazzetta dello Sport.

La pagina interamente rossa, con un cuore nero al centro e la scritta “C’è solo un Capitano” è un tributo che evoca emozioni intense. Un omaggio che celebra non solo i successi sportivi, ma anche l’eredità umana di Baresi.

Un tributo che celebra un’eredità unica

Sotto il cuore e la scritta, Sacchi ha aggiunto un messaggio personale: “Al mio straordinario Capitano, ultimo eroico baluardo in campo e primo, ineguagliabile esempio per tutti. Con immenso affetto e profonda riconoscenza”. Parole che riflettono il rispetto e l’ammirazione che Sacchi ha sempre nutrito per Baresi.

Baresi, per Sacchi, è stato un compagno leale, un leader calmo e straordinariamente intelligente. Un giocatore che ha saputo incarnare i valori del Milan e del calcio in generale. Un esempio che Sacchi non ha mai smesso di ricordare e celebrare.

Il saluto di Gerry Cardinale

Non solo Sacchi ha voluto rendere omaggio a Baresi. Anche Gerry Cardinale, attuale proprietario del Milan, ha espresso il suo ricordo con una pagina sulla Gazzetta dello Sport.

“Per generazioni, Franco ha incarnato i valori, il carattere e l’eccellenza che definiscono questo Club. Anche nell’ultimo anno, mentre affrontava la sua sfida più grande, è sempre stato al fianco del Milan, ricordandoci silenziosamente cosa significhi rappresentare questi colori. L’eredità di Franco è profonda e durerà per sempre. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro nella cui vita ha lasciato un segno”, ha dichiarato Cardinale.

Un messaggio che sottolinea l’importanza di Baresi non solo come giocatore, ma come simbolo del Milan e del calcio italiano. Un’eredità che continuerà a vivere nel cuore dei tifosi e del club.

L’eredità di Franco Baresi

Franco Baresi è stato molto più di un semplice calciatore. È stato un simbolo, un esempio di dedizione e professionalità. Un giocatore che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi con il suo stile di gioco e il suo carattere.

Fabio Capello, che ha allenato Baresi dal 1991 al 1996, ha parlato di lui come di un giocatore unico. “Franco era un ragazzo fantastico. Ha lavorato tantissimo per diventare quello che è diventato, è stato il simbolo per tutti coloro che venivano a giocare nel Milan. Vedere come si allenava, come si comportava, come era sempre presente e capire tutto quello che ti dava in campo e fuori, è stato fondamentale per la crescita di altri giocatori”, ha dichiarato Capello.

Baresi aveva una visione del gioco quasi unica, una intelligenza tattica che lo rendeva insostituibile. Un giocatore che ha saputo lasciare un segno indelebile nel calcio italiano e mondiale.

Il Milan di ieri e quello di oggi si stringono attorno al loro eterno numero 6, celebrando un’eredità che continuerà a vivere per sempre nel cuore dei tifosi e del club.