Un viaggio tra leggende italiane, giudizi controversi e consigli d'acquisto per le auto più amate e più discusse.

L’Italia ha sempre avuto una relazione profonda con la motorizzazione: dalle strade di Milano agli scaffali dei collezionisti, le auto sono state protagoniste di storie di successo, innovazione e qualche delusione. In questo articolo ripercorriamo alcuni dei modelli più emblematici, le opinioni di esperti di prova e le curiosità che hanno segnato diversi decenni.

Tra i protagonisti troviamo la Fiat 131 Rally Abarth la celebrazione dei 120 anni di Lancia con tre modelli rari, le critiche dell’ex capo del Centro Prove di Quattroruote la pratica Ford StreetKa e una guida d’acquisto per la storica Porsche 911 997. Ognuno di questi veicoli racconta una parte della nostra cultura automobilistica.

Fiat 131 Rally Abarth: la berlina che ha dominato i rally

Quando la Fiat 131 Rally Abarth fu introdotta, la sua versione a due porte fu accolta con scetticismo: molti la vedevano ancora come una semplice berlina familiare. Tuttavia, grazie a una preparazione specifica per le competizioni, la macchina dimostrò velocemente di poter competere sui terreni più difficili, conquistando ben tre campionati del mondo. La sua capacità di combinare robustezza e prestazioni la trasformò in un’icona del rally, superando ogni pregiudizio iniziale.

Lancia 120 anni: modelli unici da collezione

Per celebrare i 120 anni di Lancia sono stati messi in luce tre esemplari particolarmente rari: l’Appia Sport la Flavia Francis Lombardi FL7 e la Hyena Zagato. Ognuno di questi veicoli rappresenta un capitolo diverso della storia del marchio torinese, dalla sportività di epoca giovanile alle soluzioni di design più audaci. Un’intervista esclusiva al figlio dell’ingegnere De Virgilio, custodito negli archivi familiari, offre dettagli intimi sulla filosofia progettuale che ha guidato la creazione di queste auto.

Le opinioni dell’ex capo del Centro Prove di Quattroruote

L’ex responsabile del Centro Prove di Quattroruote ha raccolto, nel suo personale “data base”, migliaia di impressioni di guida. Tra le auto che più lo hanno deluso troviamo modelli inaspettati, dimostrando che anche veicoli con ottime specifiche tecniche possono rivelarsi poco convincenti sulla strada. Le critiche più taglienti sono volte a evidenziare difetti di ergonomia, handling poco equilibrato e problemi di affidabilità, offrendo così una prospettiva autentica per i lettori più attenti.

Ford StreetKa: pregi e piccoli neo

La Ford StreetKa si è distinta per la sua meccanica semplice e per un design che la rende immediatamente riconoscibile. I punti di forza includono un prezzo d’acquisto contenuto, una risposta pronta del motore e una maneggevolezza divertente, soprattutto in città. Tra i lati negativi si segnalano uno spazio interno limitato e pochi comfort di serie, elementi che però non ne diminuiscono il fascino per gli appassionati di roadster low-cost.

Milano negli anni di boom e guida alla Porsche 911 997

Negli anni del boom economico, le strade di Milano divennero teatro di code interminabili, soprattutto intorno alla Madonnina. Le fotografie d’archivio mostrano una città popolata da centinaia di Fiat, con vigili del fuoco e polizia impegnati a gestire gli imprevisti quotidiani. Questo scenario urbano, pur caotico, è oggi parte di un ricordo collettivo che racconta l’evoluzione della mobilità nella capitale lombarda.

Modelli più ricercati della Porsche 911 serie 997

Introdotta nel 2004, la Porsche 911 997 è già considerata un pezzo di storia automobilistica. Le versioni più ambite includono la Carrera S, la Turbo e la GT3, ognuna con caratteristiche tecniche specifiche che le rendono desiderabili per collezionisti e appassionati. Una guida all’acquisto evidenzia i punti chiave da valutare: chilometraggio, revisioni effettuate, originalità delle parti e stato della carrozzeria. Investire in una 997 può rivelarsi redditizio, poiché il valore di mercato è destinato a crescere nei prossimi anni.