Una panoramica completa su Panda, Junior, Ypsilon e le nuove proposte, con dati su motori, consumi e prezzi.

Il 2026 segna una svolta per le case automobilistiche italiane: FiatAlfa romeo e Lancia hanno allineato le proprie linee su architetture multi-energia, offrendo soluzioni che vanno dal mild-hybrid più accessibile alla elettrica ad alte prestazioni. Questa evoluzione non è solo una risposta alle normative ambientali, ma anche un tentativo di riconquistare segmenti di mercato differenti, dal urbano al premium, passando per i SUV di grandi dimensioni.

Le tre marche, pur appartenendo allo stesso gruppo, hanno sviluppato identità ben distinte. Fiat punta alla praticità quotidiana, Alfa Romeo alla sportività e al piacere di guida, mentre Lancia punta al lusso discreto e all’innovazione tecnologica. Analizziamo nello specifico i modelli più rappresentativi lanciati quest’anno, le loro motorizzazioni, i costi di gestione e le prospettive di rivendita.

Fiat: la nuova Grande Panda e i crossover compatti

Motorizzazioni e autonomia

La Fiat Grande Panda è costruita sulla piattaforma Smart Car e propone due propulsori: un mild-hybrid 1.2 da 100 CV con cambio e-DCT a sei marce, e una versione elettrica da 113 CV alimentata da una batteria LFP da 44 kWh. L’autonomia dichiarata per la variante elettrica è di 320 km WLTP mentre la ricarica rapida da 100 kW consente di passare dal 20 % all’80 % in circa 26 minuti. In città, il sistema 48 V recupera energia nelle frenate, limitando il consumo a poco più di 5 l/100 km nella versione ibrida.

Dimensioni, praticità e prezzo

Con una lunghezza di 3,99 m, un’altezza di 1,57 m e un bagagliaio da 361 litri, la Grande Panda rimane estremamente maneggevole, ideale per coppie e nuclei familiari che vivono in contesti urbani. Il prezzo di partenza parte da 19.000 € per la versione mild-hybrid, mentre la versione elettrica si apre a 24.900 € (incentivi esclusi). Gli allestimenti più completi includono fari full-LED, cerchi in lega da 17 pollici, sensori di parcheggio e un infotainment da 10,25 pollici con connettività wireless.

Alfa Romeo: Junior e la Stelvio di nuova generazione

Junior: sportività di segmento B

La Alfa Romeo Junior rappresenta il ritorno del marchio alle radici sportive, pur mantenendo la praticità di un B-SUV. È disponibile in versione mild-hybrid 48 V da 136 CV con trazione anteriabile o Q4 (elettrico posteriore da 21 kW), e in versione elettrica da 156 CV con batteria NMC da 54 kWh (51 kWh netti). L’autonomia elettrica supera i 410 km WLTP e la ricarica rapida da 100 kW riempie il 80 % della batteria in meno di 30 minuti. Il bagagliaio offre 400 litri e l’abitacolo è caratterizzato da una plancia sportiva, volante in pelle e sospensioni calibrate per una risposta rapida.

Stelvio elettrica: potenza e autonomia per i lunghi viaggi

La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio prende piede sulla piattaforma STLA Large a 800 V, prevista per versioni con potenze che superano gli 800 CV nella variante Quadrifoglio. La versione elettrica di base prevede una batteria da 98 kWh, capace di garantire più di 700 km di autonomia WLTP e una ricarica ultra-veloce dal 20 % all’80 % in meno di 18 minuti grazie a una potenza di picco di 250 kW. Il SUV offre cinque posti, un livello di assistenza di guida Livello 2+, e un’età di tenuta su strada pensata per lunghi percorsi autostradali e di montagna.

Lancia: Ypsilon premium e l’attesa della Gamma

Ypsilon: eleganza urbana come punto di partenza

Il nuovo Lancia Ypsilon si posiziona nel segmento B premium con una lunga tradizione di stile. È proposto in versione ibrida 1.2 da 100 CV a 48 V e in versione elettrica da 156 CV con batteria agli ioni da 51 kWh, che garantisce 403 km di autonomia WLTP. L’abitacolo sfoggia il sistema S.A.L.A. con due display da 10,25 pollici, tavolino centrale multifunzione e finiture in velluto riciclato, mentre la carrozzeria resta compatta (4,08 m di lunghezza) per facilitare il parcheggio in città. Il prezzo di partenza è di 24.900 € per la ibrida e 34.900 € per l’elettrica.

Gamma: il futuro fastback elettrico

Il prossimo modello ammiraglia, la Lancia Gamma sarà costruita su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento di Melfi e avrà una lunghezza di circa 4,70 m. Le varianti previste includono motori elettrici puri e ibridi plug-in con potenze fino a 320 CV e batterie da 98 kWh, per superare i 700 km di autonomia WLTP. L’obiettivo è attrarre manager e famiglie che cercano un’esperienza di guida di alto livello, con interni lussuosi, sospensioni adattive e una silhouette fastback distintiva.

Confronto tecnico e considerazioni di acquisto

Piattaforme e batterie a confronto

Le piattaforme condivise determinano il carattere di guida: la Smart Car di Fiat enfatizza leggerezza e costi contenuti, mentre le architetture CMP/e-CMP di Alfa Romeo e Lancia privilegiano rigidità torsionale e isolamento acustico. Le batterie LFP da 44 kWh della Grande Panda garantiscono una durata superiore a 2000 cicli, ma con una densità energetica inferiore rispetto alle NMC da 54 kWh utilizzate in Junior e Ypsilon, che offrono autonomie più elevate e una migliore aerodinamica. La ricarica rapida resta intorno a 100 kW per tutti i modelli, con una differenza notevole nei tempi di ricarica completa per la Stelvio, che sfrutta una rete a 800 V.

Prezzi, costi di gestione e mercato dell’usato

Il listino conferma le tre strategie di posizionamento: Fiat parte da 19 000 € (ibrida) e 24 900 € (elettrica), Lancia da 24 900 € (ibrida) a 34 900 € (elettrica), Alfa Romeo da 29 900 € (ibrida Junior) a 39 500 € (elettrica Junior) e oltre 48 000 € per la versione Veloce da 280 CV. I costi di gestione annuali sono stimati intorno a 900 € per la Panda ibrida, 1 200 € per la Ypsilon elettrica e 1 500 € per la Junior elettrica, grazie a consumi più bassi e incentivi fiscali. Sul mercato del km zero, le versioni uscite nel 2022-2024 mantengono una svalutazione compresa tra il 12 % e il 18 % annuo, rendendo le offerte a chilometri zero una scelta conveniente per chi vuole una tecnologia moderna senza la svalutazione immediata.

Valutare i propri chilometri annui, la disponibilità di colonnine domestiche e il budget di acquisto è fondamentale per prendere la decisione più soddisfacente.