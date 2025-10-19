Scopri la Storia Affascinante della Lancia Delta HF in Vendita

La Lancia Delta HF, icona di un'epoca automobilistica, sarà messa all'asta dopo una storia affascinante e ricca di emozioni.

Il mondo delle auto classiche è in fermento in attesa dell’asta che si terrà la prossima estate, dove verrà messa in vendita una Lancia Delta HF con soli 2.845 chilometri percorsi. Questo esemplare unico è stato un dono di Gianni Agnelli al suo amico, rendendo la storia di questa vettura ancora più affascinante.

La Lancia Delta: un’auto che ha segnato un’epoca

La Lancia Delta non è solo un’auto; è un simbolo di innovazione e stile. Dopo la Ypsilon, è stata la seconda vettura più apprezzata del marchio, con oltre 776.000 unità vendute. La Delta ha conquistato il cuore degli automobilisti grazie al suo design distintivo e alle sue prestazioni. Lanciata nel 1979, ha segnato un cambiamento significativo nel panorama automobilistico italiano, diventando l’Auto dell’Anno nel 1980.

Le caratteristiche tecniche della Delta

Inizialmente, la Delta era disponibile con due motorizzazioni: un motore da 1301 cm³ con 75 CV e uno da 1498 cm³ con 85 CV. Queste motorizzazioni, sebbene modeste, erano solo l’inizio di una lunga evoluzione che avrebbe portato questo modello a dominare il Campionato Mondiale Rally. Tra il 1980 e il 1990, la Delta conquistò ben 46 vittorie e 6 titoli costruttori, diventando una leggenda nel settore.

Un’eredità affascinante

La Delta HF Integrale, in particolare, ha rappresentato il culmine di questa evoluzione. Dotata di sospensioni a ruote indipendenti e trazione integrale, era in grado di affrontare qualsiasi tipo di terreno, dall’asfalto alle strade sterrate, offrendo un’esperienza di guida senza pari. Oggi, dopo più di trent’anni, si parla di una nuova generazione di Delta, ispirata a questo iconico modello, come dimostrato da Stellantis con la Fiat Grande Panda.

Una storia di passione e collezionismo

Tra i modelli più interessanti, c’è la Lancia Delta HF del 1988 che apparteneva al famoso direttore d’orchestra Herbert Von Karajan. Questa vettura, che sarà messa all’asta il 18 ottobre 2025 a Salisburgo, ha una storia affascinante. Regalata dall’Avvocato Gianni Agnelli a Von Karajan, la Delta HF è stata conservata in ottime condizioni e ha percorso solo 2.845 km. Questo esemplare è dotato di pneumatici invernali Pirelli originali del 1988, mantenendo intatto il suo fascino.

Dopo la scomparsa di Von Karajan nel 1989, la Delta è rimasta nel garage di famiglia, preservando la sua autenticità. Questo la rende un pezzo da collezione di inestimabile valore, stimato tra 90.000 e 140.000 euro. La vendita, organizzata da Humer Granner, rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di auto storiche di possedere un pezzo di storia automobilistica.

La Lancia Delta HF non è solo un’auto, ma un simbolo di un’epoca che ha segnato il mondo delle corse e del design. Con un passato ricco di successi e un futuro che promette di continuare a catturare l’immaginazione degli appassionati, la Delta rimane un tesoro da ammirare e collezionare.