La M3 E36 berlina conquista collezionisti con design sobrio, motore a sei cilindri da 321 CV e prezzi che superano i 40.000 euro.

Nel panorama delle auto sportive, poche sono riuscite a trascendere il semplice concetto di “modello di serie”. La BMW M3 E36 berlina ne è un chiaro esempio: introdotta quasi trent’anni fa, continua a suscitare ammirazione tra gli appassionati e a rappresentare una vera youngtimer. Il suo fascino deriva da una combinazione di raffinata ingegneria, design discreto e prestazioni che, pur essendo nate negli anni ‘90, rimangono competitive rispetto a molte proposte attuali.

La storia della versione a quattro porte inizia nel 1992, quando BMW annuncia la seconda generazione della sua iconica sportiva. Diversamente dalla precedente E30, che si ispirava direttamente al motorsport, la nuova M3 adotta un approccio più elegante e introduce per la prima volta un sei cilindri in linea al posto del quattro cilindri S14. Il motore di partenza è il S50B30 un 3,0 litri aspirato dotato del sistema di fasatura variabile VANOS sull’albero di aspirazione.

Lancio nel 1994 e carattere sobrio della berlina

Nel giugno 1994 la M3 E36 berlina entra in produzione, distinguendosi per un look meno aggressivo rispetto alla coupé. Non sono presenti enormi spoiler né passaruota spettacolari; i dettagli riconoscibili sono gli specchietti retrovisori con il logo “M”, i paraurti leggermente rivisitati, i cerchi in lega da 17-pollici e un assetto più basso rispetto alla Serie 3 tradizionale. Questo understatement è diventato una delle sue caratteristiche più amate, poiché consente alla carrozzeria a quattro porte di nascondere con eleganza il cuore sportivo sottostante.

Evoluzione del motore: dal 3,0 al 3,2 litri

Nel 1995 la M3 subisce una revisione importante: la cilindrata passa a 3,2 litri grazie a modifiche di alesaggio e corsa, e viene introdotto il Double VANOS che controlla in modo continuo sia l’albero di aspirazione sia quello di scarico. Il risultato è una potenza di 321 CV e una coppia massima di 350 Nm a 3.250 giri/min. La soglia di potenza massima si raggiunge a 7.400 giri/min, conferendo al motore un carattere tipico delle grandi aspirazioni BMW dell’epoca, con una spinta che cresce proporzionalmente al regime.

La versione del 1996, testata da verifica questi dati su una berlina verniciata in Techno Violett Metallic. Il 0-100 km/h avviene in 5,5 secondi grazie a un cambio manuale a sei rapporti che offre innesti precisi e un feedback meccanico distintivo. Lo sterzo, diretto e privo di assistenza elettronica invasiva, regala al guidatore un senso di connessione con la strada raro nelle auto moderne.

Interni eleganti e comfort per l’usuale quotidiano

Entrando nell’abitacolo, la M3 E36 berlina sorprende per la sua eleganza sobria. La plancia tipica delle BMW degli anni ’90 è orientata verso il conducente, con una predominanza di superfici nere e finiture di qualità superiore rispetto a una Serie 3 standard. I sedili M offrono un sostegno laterale eccellente, mentre le modanature in legno e i rivestimenti in pelle alle porte aggiungono un tocco di lusso. I dettagli sono pensati per coniugare sportività e raffinatezza, rendendo l’esperienza di guida altrettanto piacevole nei viaggi quotidiani quanto nelle sessioni più sportive.

Produzione limitata, ritorno e valore collezionistico

Nel complesso, la produzione della M3 E36 berlina si attesta su 10.600 esemplari a livello globale. Dopo la chiusura della serie, la versione a quattro porte non rivedrà un successore diretto fino al 2008, anno in cui la nuova generazione E90 ripropone la berlina nella gamma M3. Oggi, i modelli originali non modificati sono particolarmente ricercati: il loro valore di mercato supera i 40.000 euro per le esemplari in ottime condizioni. Questo incremento di prezzo riflette sia la rarità del veicolo sia l’apprezzamento per il suo design senza tempo e per il motore a sei cilindri puro, privo di turbocompressori o sistemi di sound artificiali.

La sua capacità di adattarsi alle esigenze di tutti i giorni senza rinunciare a prestazioni sportive la rende una delle youngtimer più amate, una leggenda che, a più di tre decadi di vita, continua a catturare l’interesse di collezionisti e appassionati.