Le Freelander hanno attraversato più di due decenni di edizioni limitate, ognuna con colore unico, accessori esclusivi e motori dedicati.

Tra il 2000 e il 2023 la Land Rover Freelander ha visto nascere numerose versioni speciali, concepite per mercati specifici e caratterizzate da finiture uniche. Queste varianti hanno rappresentato un vero esperimento di design e di meccanica, combinando colori esclusivi, cerchi in lega particolari e sistemi audio o di navigazione all’avanguardia per l’epoca.

Le prime edizioni: Millennium, Hawaii e Tecnica (2000-2001)

Nel 2000 è stata lanciata la prima serie speciale destinata al Regno Unito: la Millennium. Il modello presentava la vernice “Rosso Carmen”, cerchi Triplesport da 17″ a tre razze, protezioni dei fari, pedane laterali e modanature tinte carrozzeria. Internamente, pelle, Alcantara, inserti di legno e un impianto audio Blaupunkt da 320 W collegato a otto altoparlanti Harman Kardon con subwoofer da 140 W arricchivano l’abitacolo. Il propulsore poteva essere un 1.8i 16v da 120 CV o un 2.0 Di da 97 CV.

Hawaii: un’esclusiva da 200 esemplari

Un anno dopo, nel 2001, è comparsa la versione Hawaii limitata a 200 unità e caratterizzata dal colore “Blu Monte Carlo” metallizzato. Il tetto rimovibile in vetro oscurato, gli specchietti elettrici e le barre portatutto completavano l’offerta, mentre il logo “Hawaii” decorava i montanti posteriori e il bagagliaio. L’unico motore disponibile era il 1.8 benzina.

Tecnica: sport invernale sul SUV

Ancora nel 2001, in collaborazione con il marchio di attrezzature da sci Tecnica sono stati prodotti 250 esemplari. Disponibili in quattro tinte metallizzate – Nero Java, Grigio Bonatti, Grigio Blenheim e Blu Oslo – queste Freelander Softback potevano essere ordinate a 3 o 5 porte. I cerchi “Adventure” da 15″, la pelle Smokestone per sedili, volante e pomello, e l’inclusione di sci e scarponcini Tecnica completavano il pacchetto, con unico propulsore 1.8 benzina.

L’anno 2002: una serie di edizioni tematiche

Il 2002 è stato l’anno più prolifico, con cinque versioni limitate pensate per mercati differenti. La prima, la 360° prende il suo nome dal navigatore GPS integrato e conta 500 esemplari basati sull’allestimento XS. Il colore di serie era il Bianco Chawton, con alternative Grigio Zambesi, Grigio Bonatti e Nero Java. Gli interni potevano essere in pelle o Alcantara, e la dotazione audio-navigazione comprendeva sei altoparlanti, sette profili ambientali e supporto multilingua. I motori disponibili erano un V6 da 2,5 l con 177 CV o il turbodiesel Td4 da 112 CV.

Serengeti: omaggio al parco africano

Destinata esclusivamente al mercato britannico, la Serengeti proponeva sette colorazioni e cerchi “Treck” da 17″ per la versione 1.8i o “Freedom” da 16″ per la Td4. Oltre a vetri oscurati e logo dedicato, l’allestimento rimaneva standard, con unico lusso il lettore CD.

Black Spirit: potenza AC Schnitzer

In Germania, la Black Spirit limitata a 400 unità offriva un motore Td4 potenziato a 129 CV, rispetto ai 112 CV di serie, grazie all’intervento di AC Schnitzer. Il colore unico era Nero Java metallizzato, con interni in pelle e Alcantara neri, climatizzatore e una console al centro con finitura in alluminio.

Kalahari: il deserto namibico

Un’altra proposta per il Regno Unito, la Kalahari proponeva colorazioni speciali Arancione Tangeri e Giallo Borrego. Accessori per raid off-road – rack sul tetto, fanali aggiuntivi – e cerchi “Freedom” da 17″ contraddistinguono questo modello, che poteva scegliere tra 1.8i a benzina o Td4 diesel.

Le versioni recenti: Kitesurf (2023) e le linee Style & Rock (2003)

Nel 2023 l’esclusiva spagnola Kitesurf ha visto prodotte 400 unità per sostenere una squadra di giovani surfisti. Disponibile in quattro tinte metallizzate – Blu Montecarlo, White Gold, Zambezi Silver ed Epsom Green – la versione montava cerchi “Trek” da 17″ e specchietti riscaldabili elettricamente. Il motore unico era il turbodiesel Td4 da 112 CV.

Style e Rock: eleganza tedesca (2003)

Nel 2003, il mercato tedesco ha ricevuto due edizioni limitate. La Style puntava su paraurti e paraspruzzi verniciati dello stesso colore della carrozzeria, interni in pelle bicolore, sedili riscaldati e climatizzatore. La Rock invece proponeva tutti i colori metallizzati disponibili e cerchi “Trek” a sei razze da 17″, con interni simili a quelli della versione S, compresi inserti in alluminio sulla plancia.

Dalla prima Millennium del 2000 alle più recenti Kitesurf del 2023, ogni variante rappresenta una testimonianza della capacità di Land Rover di personalizzare il proprio SUV per esigenze specifiche, mantenendo al contempo lo spirito avventuroso del marchio.