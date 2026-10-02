Peugeot 3008 GT con 9 979 km, 181 CV e assistenza avanzata, più un plug‑in 225 adatto al caravan ma con restringenti tecniche.

Il mercato dell’usato continua a offrire occasioni interessanti, soprattutto quando si tratta di SUV compatti come il Peugeot 3008 GT. Un’auto immatricolata a novembre 2021 mostra ancora pochissimi chilometri sul contatore: ben 9.979 km. La combinazione di bassa percorrenza, motore da 181 CV e una dotazione di serie ricca di tecnologie rende questa proposta particolarmente allettante per chi cerca un veicolo quasi nuovo senza pagare il prezzo di listino.

Specifiche tecniche e dotazioni del 3008 GT a 9.979 km

Il cuore del 3008 GT è un propulsore a benzina da 1,6 litri capace di erogare 181 cavalli accoppiato a un cambio automatico a otto rapporti che invia la potenza alle ruote anteriori. Tra i sistemi di assistenza alla guida si trovano Night VisionACC con funzione stop-and-goassistente al mantenimento della corsiamonitoraggio dell’angolo cieco e rilevamento della stanchezza del conducente. La presenza di fari Full-LEDfari anabbaglianti a LED con funzione curva e retroilluminazione a LED conferisce al veicolo un aspetto premium.

Comfort interno e infotainment

L’abitacolo è arricchito da un tetto panoramico apribile elettricamente climatizzazione a due zone, sedili riscaldati e avviamento senza chiave. Il i-Cockpit digitale include un cruscotto 12,3″ completamente personalizzabile, mentre il sistema di infotainment supporta Apple CarPlayAndroid AutoDAB e Bluetooth, garantendo connettività all’avanguardia.

Il Peugeot 3008 Plug-in 225 e le sue limitazioni per il traino di caravan

Parallelamente al GT, Peugeot propone la versione 3008 Plug-in 225 un ibrido plug-in capace di erogare 225 CV combinando motore termico e motore elettrico. La potenza è più che sufficiente per gli spostamenti quotidiani, ma l’installazione di una gancio di traino removibile da 820 € rivela alcune criticità. La presa di corrente è collocata in una posizione poco accessibile sotto il paraurti, rendendo difficoltoso collegare il caravan per la ricarica continua.

Sistemi di assistenza disattivati con il caravan collegato

Quando il gancio è in uso, il veicolo disattiva l’assistente di mantenimento della corsia e il monitoraggio dell’angolo cieco. Inoltre, non sono programmati limiti di velocità specifici per il traino né una funzione di assistenza al parcheggio dedicata al rimorchio. L’ESP con stabilizzazione elettronica per il traino rimane attivo, così come il regolatore di distanza adaptivo ma quest’ultimo tende a spingere l’acceleratore a regimi elevati durante le ripartenze, comportando consumi più alti.

La capacità di traino dichiarata è di 1.550 kg valore che si colloca nella fascia bassa per un SUV di queste dimensioni, soprattutto considerando la potenza disponibile del motore 225 CV. Per chi intende viaggiare frequentemente con un caravan, queste limitazioni possono risultare decisamente restrittive.

La scelta dipenderà dalle priorità personali: comfort e tecnologia al pari di un veicolo nuovo, oppure efficienza ibrida accettando le restrizioni operative del traino.