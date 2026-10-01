Chi cerca una Volkswagen Sharan usata ha in mente una monovolume spaziosa, solida e adatta a famiglie numerose o a chi ha bisogno di sette posti veri. Il modello, prodotto dal 1995 al 2022, si è evoluto in due generazioni e, sul mercato dell’usato offre profili diversi per budget e necessità. Capire quale Sharan scegliere e su quali aspetti concentrarsi nella fase di verifica permette di acquistare con maggiore consapevolezza.

Questa guida sintetizza le differenze principali tra le due serie, le dotazioni da prediligere e i controlli chiave da fare prima della firma. Il focus è pratico: dalla scelta dei motori più adatti al proprio utilizzo fino alle verifiche sullo stato di scorrimento delle porte scorrevoli sull’efficienza degli impianti e sull’integrità dell’abitacolo modulabile a sette posti.

Generazioni e differenze chiave per l’usato

La prima generazione della Sharan (1995–2010) nasce da una collaborazione industriale che sfocia in modelli affini come Ford Galaxy e SEAT Alhambra. È costruita presso AutoEuropa a Palmela, in Portogallo, e si inserisce nel boom europeo delle grandi monovolume degli anni Novanta. Offre trazione anteriore con alcune versioni dotate di trazione integrale e un abitacolo generoso con configurazioni fino a sette posti. Gli aggiornamenti del 2000 e del 2004 modernizzano estetica e dotazioni, mantenendo la sostanza: capacità di carico, versatilità interna e ampia scelta di motorizzazioni benzina e diesel.

Prima generazione (1995–2010)

Nell’ottica dell’usato la prima serie attrae per i costi d’ingresso contenuti e per la semplicità progettuale. Condivide molta meccanica con le sorelle a marchio Ford e SEAT elemento utile per la reperibilità di ricambi. Le versioni con sette posti sono diffuse e le finiture, per l’epoca, privilegiano robustezza e funzionalità. Ciò che va valutato attentamente è lo stato di usura delle sedute e dei meccanismi di ribaltamento, la manutenzione regolare delle motorizzazioni e l’eventuale presenza di trazione integrale che richiede verifiche puntuali su giunti e trasmissione.

Seconda generazione (2010–2022)

La seconda generazione presentata nel 2010, compie un salto tecnico: è basata su una piattaforma del gruppo Volkswagen derivata dalla Passat risulta più leggera, più tecnologica e introduce le porte posteriori scorrevoli che elevano l’accessibilità a bordo, soprattutto nell’uso familiare. Nel 2015 arriva un restyling con motori più efficienti e sistemi di infotainment aggiornati. Sul mercato dell’usato questa serie è preferita per comfort, sicurezza attiva grazie a numerosi assistenti alla guida e modularità dell’abitacolo. Rimane disponibile la trazione anteriore con opzioni selezionate a trazione integrale utile dove l’aderenza è un tema ricorrente.

Motori consigliati e allestimenti da cercare

La Sharan ha sempre offerto una gamma ampia di motori benzina e diesel. In ottica pratica: chi percorre molti chilometri annui può orientarsi sui diesel della seconda generazione, complice l’ottimizzazione dell’efficienza dopo il 2015; chi fa soprattutto tragitti urbani e medi può preferire i benzina più lineari nell’uso cittadino. Non essendoci un erede diretto dopo il 2022, le versioni più recenti beneficiano di un set di assistenti alla guida e infotainment più aggiornati, elementi che incidono sul valore residuo. Fra gli allestimenti sono da apprezzare i sette posti con climatizzazione dedicata alle file posteriori, i sedili scorrevoli e le porte scorrevoli con chiusura modulata, se presenti.

Chi cerca capacità di carico e facilità di accesso dovrebbe dare priorità alla seconda generazione con porte scorrevoli mentre chi mette al primo posto il budget può trovare nella prima generazione un compromesso interessante, purché la manutenzione sia documentata. La disponibilità della trazione integrale in alcune versioni resta un plus in regioni montane o in caso di traino occasionale. In ogni caso, la scelta del motore va legata all’uso reale: chilometraggi elevati premiano l’efficienza, tragitti brevi riducono i vantaggi del diesel. Valutate anche la presenza di aggiornamenti software del periodo post-2015, che migliorano infotainment e connettività.

Controlli prima dell’acquisto e difetti ricorrenti

Prima di concludere, concentratevi su alcuni controlli chiave. Le porte posteriori scorrevoli (seconda serie) vanno testate a fondo: scorrimento fluido, assenza di rumorosità anomala e allineamenti corretti. Verificate la funzionalità dei meccanismi dei sedili e la tenuta delle guide: l’uso familiare intenso può lasciare segni sull’abitacolo modulabile. Controllate lo stato dell’impianto di climatizzazione, soprattutto sulle varianti a sette posti con bocchette dedicate, e assicuratevi che l’infotainment risponda senza lag. Per le versioni con trazione integrale attenzione a eventuali vibrazioni in accelerazione e a perdite lungo la trasmissione.

Sul fronte meccanico, chiedete evidenze di manutenzione regolare e verifiche su freni, sospensioni e usura degli pneumatici, che su vetture pesanti come una monovolume possono raccontare molto su stile di guida e allineamenti. Un test drive resta decisivo per valutare cambiata, risposta del motore e silenziosità generale. Infine, date valore alla storia documentale provenienza, eventuali richiami svolti, aggiornamenti effettuati, numero di proprietari. La Sharan è stata prodotta sempre a Palmela (Portogallo) ed è stata commercializzata in Europa e oltre; questa diffusione aiuta nella reperibilità dei ricambi e nell’assistenza, un vantaggio concreto nell’usato.