Audi A2 e-tron: produzione efficiente e innovazione tecnologica a Ingolstadt

Audi ha avviato la produzione della nuova A2 e-tron a Ingolstadt, riducendo i tempi di sviluppo di 21 mesi e introducendo nuove tecnologie di automazione

La nuova Audi A2 e-tron rappresenta un punto di svolta per il marchio tedesco, non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma soprattutto per il modo in cui è stata prodotta. Audi ha infatti rivoluzionato il suo processo produttivo, riducendo i tempi di sviluppo di 21 mesi rispetto ai modelli precedenti e introducendo nuove tecnologie di automazione.

La produzione della A2 e-tron è iniziata a Ingolstadt, con la partecipazione del Ministro Presidente della Baviera Markus Söder, a sottolineare l’importanza strategica di questo lancio per l’intero indotto industriale tedesco. Questo modello non è solo un’innovazione per Audi, ma un esempio di come la mobilità elettrica possa essere resa più veloce da sviluppare, più semplice da costruire e più accessibile per i consumatori.

Un’elettrica pensata per l’Europa, costruita in Germania

La A2 e-tron è stata progettata per rispondere alle esigenze del mercato europeo, con un prodotto sviluppato e assemblato in Europa. Audi ha scelto di rafforzare Ingolstadt come cuore produttivo della propria strategia elettrica, puntando su un modello ‘entry level’ che rende l’elettrico più semplice da vivere quotidianamente.

Uno dei dati più significativi riguarda i tempi di sviluppo: il percorso che ha portato la A2 e-tron dalla fase progettuale alla produzione è stato accorciato di 21 mesi rispetto ai progetti precedenti. Questo è stato possibile grazie a processi più snelli e all’esperienza accumulata nei lanci passati, che permette al veicolo di raggiungere la maturità industriale molto prima nella fase di pre-serie.

Meno complessità, più efficienza produttiva

Audi ha ridotto in modo significativo il numero di codici parte rilevanti per la produzione, semplificando la logistica interna allo stabilimento. Per la prima volta a Ingolstadt viene applicato il principio produttivo ‘a filo di perle’, già collaudato nello stabilimento di Neckarsulm. La sequenza degli ordini cliente viene definita sei giorni prima dell’inizio dell’assemblaggio, permettendo ai fornitori di consegnare i componenti già nell’ordine corretto.

Il risultato è una produzione più fluida, con meno aree di stoccaggio e sequenziamento e un conseguente miglioramento della sostenibilità economica del processo. Inoltre, più di 1.200 componenti della A2 vengono prodotte insieme a quelle dell’A3, grazie al layout flessibile delle strutture.

Automazione avanzata: dai robot al bin picking

A2 e-tron porta a Ingolstadt il montaggio ruote completamente automatizzato, con stazioni robotizzate che sostituiscono i precedenti sistemi semi-automatici. Nella carrozzeria debutta invece il cosiddetto ‘bin picking’: grazie a visione artificiale e controllo robotico basato su telecamere, i robot riconoscono e prelevano componenti anche quando sono disposti in modo disordinato nei contenitori, riducendo le operazioni più gravose per gli operatori umani.

Un dettaglio tecnico che racconta bene la direzione dell’intero comparto: più intelligenza artificiale applicata alla fabbrica, ma sempre a supporto delle persone, non in sostituzione. Audi ha inoltre installato più di 250 robot e riutilizzato pistole per saldatura robotica già in uso per altri modelli.

Audi Cloud e assistenti intelligenti in fabbrica

Con la piattaforma cloud industriale ‘Edge Cloud 4 Production’, Audi centralizza il controllo dei sistemi di collaudo e di guida operatore, eliminando la necessità di oltre 450 PC industriali in assemblaggio. A questo si affiancano assistenti basati su intelligenza artificiale, come un chatbot dedicato alla supply chain e uno strumento di supporto alla manutenzione, entrambi pensati per aiutare i team a trovare rapidamente informazioni e soluzioni tecniche.

La formazione dei dipendenti è stata centrale in questo processo di innovazione. Audi ha preparato i dipendenti per il modello elettrico con un concetto multistadio che combina formazione pratica e qualifiche virtuali. Il programma di qualificazione per l’A2 rafforza l’esperienza di elettromobilità a Ingolstadt, ad uso anche dei modelli futuri.

“Questa è l’Audi più efficiente mai costruita e rende la mobilità elettrica adatta all’uso quotidiano”, spiega il CEO Gernot Döllner. “Mostra concretamente come stiamo implementando la nostra trasformazione: sviluppo più veloce, produzione più efficiente. Rafforzando creazione di valore industriale e competitività in Germania”.