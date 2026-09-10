Top. L e Top. J: le due interpretazioni uniche della nuova Fiat Topolino

Al Salone Auto Torino 2026 in programma venerdì 11 settembre, due nomi illustri del design automobilistico, Fabrizio Giugiaro e Lapo Elkann presenteranno le loro interpretazioni uniche della Fiat Topolino. Le due vetture, battezzate Top. L e Top. J rappresentano un’esplorazione creativa delle possibilità di design di una delle city car più accessibili del mercato.

Questa collaborazione tra Giugiaro ed Elkann nasce da una comune passione per l’automobile, indipendentemente dalla potenza o dal prezzo. La scelta di partire dalla Topolino, un’auto piccola e semplice, è un chiaro segnale della loro volontà di dimostrare che anche le vetture più umili possono diventare oggetti di desiderio unici.

Top. L: l’essenza della sportività

La Top. L è una due posti completamente aperta priva di tetto e ridotta all’essenziale. Il design si ispira alle sportive più ribelli della storia, come la celebre “Little Bastard” di James Dean, ma con un’attitudine stilistica tutta sua. La carrozzeria sfoggia una tonalità acquamarina con finitura opaca mentre l’abitacolo è rivestito in cuoio della stessa tinta, impreziosito da inserti in Alcantara.

“Mi affascinava l’idea di partire da un’automobile piccola, semplice e accessibile come la Topolino e vedere fin dove potevamo spingerci, lasciandoci guidare dall’emozione e dalla creatività”, ha dichiarato Fabrizio Giugiaro. La Top. L è un esempio perfetto di come un’auto possa essere piccola nelle dimensioni ma grande nell’impatto scenico.

Top. J: la versatilità in meno di tre metri

La Top. J ribalta completamente l’impostazione della Top. L, puntando sulla praticità e la convivialità. Con una lunghezza di meno di tre metri, questa versione offre quattro posti con i passeggeri posteriori seduti in senso contrario rispetto alla marcia. Questo design inedito permette di massimizzare lo spazio per le gambe, rendendo la Topolino una vettura sorprendentemente spaziosa.

La livrea blu e verde della Top. J è un omaggio alla Ferrari 166 MM degli anni Cinquanta, appartenuta a Gianni Agnelli, nonno di Lapo Elkann. Anche Umberto Agnelli, zio di Lapo, era noto per personalizzare le proprie auto con dettagli in quei due colori. All’interno, gli interni combinano spugna e cuoio nelle stesse tonalità, creando un ambiente accogliente e sofisticato.

Un omaggio alla storia e alla creatività

“Il nome delle due vetture trae ispirazione da Joy per la Top. J e da Love per la Top. L”, ha spiegato Lapo Elkann. “Le due auto sono molto diverse, ma hanno lo stesso spirito: sono libere, irriverenti, autentiche.” Questa filosofia di design è evidente in ogni dettaglio delle due vetture, che rappresentano un ritorno alle radici della creatività automobilistica.

Le due interpretazioni della Topolino saranno esposte presso lo stand di GFG Style durante il Salone Auto Torino 2026. Questo progetto segna l’inizio di un percorso che Giugiaro ed Elkann intendono proseguire nel tempo, esplorando ulteriormente le possibilità di design della Fiat Topolino.