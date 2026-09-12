Carburanti in Europa: le ultime misure governative e i loro effetti

I governi europei stanno adottando diverse strategie per gestire i prezzi dei carburanti. Scopri le misure in atto e come influenzano il mercato.

Il mercato dei carburanti in Europa è in continua evoluzione, con fluttuazioni dei prezzi e interventi governativi che stanno ridefinendo il panorama energetico. Le aziende con flotte di veicoli e le imprese di trasporto devono stare attente a questi cambiamenti per gestire al meglio i costi operativi.

In questo articolo, esaminiamo le misure specifiche per paese attualmente in vigore e il loro potenziale impatto sui prezzi e sulla disponibilità dei carburanti. Scopriamo come Croazia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Romania e Svezia stanno affrontando la sfida dei costi energetici.

Le misure specifiche per paese nel 2026

Ogni paese europeo sta adottando strategie diverse per gestire i prezzi dei carburanti. Ecco un’Analisi dettagliata delle misure in atto:

Croazia: regolamentazione dei prezzi

In Croazia, il governo ha introdotto un tetto massimo dei prezzi per i carburanti presso le stazioni locali, valido dal 10. A partire da agosto 2026, questo tetto viene aggiornato ogni 7 giorni invece che ogni due settimane. Le stazioni autostradali, tuttavia, non sono soggette a questa regolamentazione e possono fissare liberamente i propri prezzi.

Francia: sussidi statali per il diesel

La Francia ha prorogato i sussidi statali per il diesel standard e il diesel agricolo dal 1 aprile al 31 agosto 2026. Gli agricoltori ricevono uno sconto di 0,15 € per litro, mentre il settore della pesca beneficia di uno sconto di 0,35 € per litro. Le piccole imprese logistiche e di trasporto ricevono uno sconto di 0,20 € per litro.

Germania: legge per l’adeguamento dei prezzi

In Germania, il governo federale ha approvato una legge che limita la frequenza degli aumenti dei prezzi dei carburanti presso le stazioni di servizio. Gli aumenti di prezzo sono consentiti solo una volta al giorno alle ore 12:00, mentre le riduzioni di prezzo possono avvenire in qualsiasi momento. Questa misura mira a ridurre le fluttuazioni dei prezzi e aumentare la trasparenza per i consumatori.

Italia: riduzione temporanea dell’accisa sul gasolio

In Italia, il governo ha deciso una riduzione temporanea dell’accisa sul gasolio dal 28 luglio al 17 settembre 2026. L’accisa è stata ridotta da circa 0,67 € per litro a 0,53 € per litro, con un impatto stimato sul prezzo finale al consumatore di circa 0,17 € per litro, IVA inclusa.

Norvegia: sospensione delle imposte sui carburanti

La Norvegia ha sospeso tutte le imposte sui carburanti dal 1 aprile al 31 agosto 2026. Questa misura si applica sia alle componenti fossili sia a quelle biogeniche della miscela finale, con una riduzione dei costi pari a 0,31 EUR per litro per la benzina e 0,21 EUR per litro per il gasolio.

Romania: rimborso dell’accisa per le imprese di trasporto

In Romania, il governo ha introdotto una compensazione per una parte dell’accisa sul gasolio destinata alle imprese di trasporto professionali. La misura, valida dal 1 aprile al 31, prevede un rimborso di 0,85 RON per litro di gasolio. Questo rimborso viene effettuato a posteriori e non incide direttamente sul prezzo alla pompa.

Svezia: riduzione temporanea delle tasse

In Svezia, sono state introdotte diverse misure fiscali per ridurre i costi dei carburanti. Dal 1 luglio al 30, c’è una riduzione temporanea della tassa sul CO₂ su diesel e benzina di 2,40 SEK al litro. Inoltre, dal 1 maggio al 30 settembre 2026, ci sono riduzioni temporanee delle accise sul diesel, sulla benzina e sull’E85.

Perché i prezzi del carburante cambiano così spesso in Europa?

L’evoluzione dei prezzi dei carburanti in Europa è influenzata da diversi fattori, tra cui adeguamenti fiscaliregolamentazioni nazionali e misure temporanee di alleggerimento dei costi. Inoltre, i differenti meccanismi di mercato nei singoli Paesi e le fluttuazioni di domanda e offerta giocano un ruolo importante. Anche gli sviluppi geopolitici stanno avendo un impatto sempre maggiore sui prezzi.

Per gli operatori di flotte, la trasparenza rappresenta un fattore chiave di successo. Conoscere le misure governative e i loro impatti può aiutare a pianificare meglio i costi operativi e a gestire le fluttuazioni dei prezzi.

Strumenti utili per flotte e autisti

Per supportare le aziende nell’attuale contesto del mercato dei carburanti, DKV Mobility mette a disposizione diverse soluzioni che garantiscono maggiore trasparenza sui prezzi dei carburanti in Europa. Tra questi strumenti:

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