Confronta i migliori SUV compatti: Ford Puma, Jeep Avenger e Toyota Yaris Cross

Scopri le caratteristiche, i consumi e i prezzi di Ford Puma, Jeep Avenger e Toyota Yaris Cross, tre SUV compatti perfetti per la città e non solo

Il mercato degli SUV compatti e crossover è in continua espansione, offrendo soluzioni versatili per chi cerca un’auto adatta sia alla città che ai viaggi. Con dimensioni contenute, una posizione di guida rialzata e consumi ridotti, questi modelli rappresentano un’alternativa concreta alle tradizionali utilitarie e berline compatte.

Tra le numerose opzioni disponibili, tre modelli spiccano per il loro rapporto qualità-prezzo: la Ford Puma la Jeep Avenger e la Toyota Yaris Cross. Ogni modello interpreta il concetto di SUV compatto in modo diverso, offrendo caratteristiche uniche che li rendono adatti a esigenze specifiche.

Ford Puma: dinamismo e praticità

La Ford Puma è la scelta ideale per chi cerca un crossover compatto con un comportamento stradale piacevole e una grande praticità. Le sue dimensioni compatte la rendono facile da guidare in città, mentre il suo design dinamico mantiene il carattere tipico delle auto Ford.

La gamma italiana offre il motore 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 CV, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti o a un cambio automatico Powershift a sette rapporti. Il sistema mild hybrid aiuta a contenere consumi ed emissioni senza richiedere la ricarica esterna, con consumi dichiarati tra 4,5 e 6,1 l/100 km nel ciclo combinato WLTP.

Uno degli aspetti più innovativi della Puma è il Ford MegaBox un vano supplementare ricavato nella parte inferiore del bagagliaio che aumenta la versatilità dell’auto. Questo spazio aggiuntivo è perfetto per trasportare oggetti alti o per separare carichi diversi.

Il prezzo di listino della Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV con cambio manuale parte da 28.250 euro, mentre la versione con cambio automatico raggiunge i 30.000 euro.

Jeep Avenger: compattezza e stile urbano

La Jeep Avenger è il modello più compatto tra i tre, con una lunghezza di soli 4,08 metri. Questo la rende perfetta per chi utilizza frequentemente l’auto in ambiente urbano, offrendo al contempo un design che richiama l’identità Jeep.

Le dimensioni contenute facilitano parcheggi e manovre, mentre il bagagliaio può raggiungere i 380 litri. La maggiore altezza da terra rispetto a una tradizionale utilitaria aggiunge un tocco di stile e praticità su fondi stradali irregolari.

La gamma offre diverse motorizzazioni, tra cui un 1.2 Turbo benzina da 100 CV con cambio manuale e una versione e-Hybrid 48V da 110 CV con cambio automatico. I consumi dichiarati variano tra 4,9 e 5,8 l/100 km nel ciclo WLTP.

Il prezzo di listino della Jeep Avenger Longitude 1.2 Turbo benzina da 100 CV è di 25.950 euro, rendendola l’opzione più accessibile tra le tre.

Toyota Yaris Cross: efficienza full hybrid

La Toyota Yaris Cross si distingue per il suo sistema Full Hybrid che la rende particolarmente efficiente in ambiente urbano. Il sistema full hybrid gestisce automaticamente l’alternanza tra propulsore termico ed elettrico senza richiedere ricarica esterna, sfruttando l’energia recuperata durante la marcia e nelle fasi di rallentamento.

I consumi dichiarati arrivano a circa 4,8 l/100 km nel ciclo combinato WLTP, rendendo la Yaris Cross una scelta razionale per chi percorre molti chilometri in città. La dotazione tecnologica include sistemi di sicurezza avanzati e un sistema multimediale con schermo da 9 pollici.

Il prezzo di listino della Toyota Yaris Cross Full Hybrid parte da 29.600 euro, posizionandosi vicino al tetto massimo dei 30.000 euro.

Quale scegliere?

La scelta tra Ford PumaJeep Avenger e Toyota Yaris Cross dipende dalle esigenze specifiche. La Puma è ideale per chi cerca dinamismo e praticità, la Avenger per chi preferisce dimensioni compatte e facilità di utilizzo in città, mentre la Yaris Cross è perfetta per chi punta sull’efficienza e sui bassi consumi.

Tutti e tre i modelli offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, rimanendo entro il budget di 30.000 euro. La scelta finale dipenderà dalle priorità individuali, che siano prestazioni, praticità o efficienza.