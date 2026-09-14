Genesis Magma GT: il nuovo supercar con motore V8 da 800 cavalli

Genesis, noto per i suoi SUV e berline di lusso, sta facendo un passo avanti nel mondo delle auto sportive con il Magma GT. Questo concept, presentato per la prima volta lo scorso anno, ha fatto il suo debutto in pista durante una competizione di hillclimb in Italia, dimostrando di essere molto più di un semplice prototipo.

Il Magma GT non è solo un’auto da esposizione, ma un vero e proprio supercar che promette di rivaleggiare con le migliori del mercato, come la Chevrolet Corvette e la McLaren Artura.

Un motore V8 da 800 cavalli

Il cuore del Magma GT è un motore V8 biturbo da 3.2 litri derivato da quello utilizzato nell’ipercar LMDh di Genesis. Questo propulsore, che condivide componenti con il 1.6 litri turbo della Hyundai i20 N WRC, è stato sviluppato per garantire prestazioni eccezionali sia su strada che in pista.

Una versione ibrida di questo motore è già in uso nella GMR-001 LMDh la prototipo che compete nel World Endurance Championship. Questo dimostra che il motore del Magma GT è stato progettato per resistere alle condizioni più estreme, garantendo affidabilità e prestazioni costanti.

Prestazioni e specifiche tecniche

Il Magma GT può contare su una potenza massima di 800 cavalli che lo posiziona chiaramente nel segmento dei supercar. Nonostante Genesis non abbia ancora confermato i dettagli tecnici completi, è chiaro che questo modello è stato progettato per offrire un’esperienza di guida unica.

Il concept è stato visto in azione durante una competizione di hillclimb vicino al Lago Maggiore dove ha dimostrato la sua capacità di gestire curve strette e pendenze ripide. Nonostante le condizioni di guida non fossero ottimali, con l’asfalto reso viscido dalla pioggia, il Magma GT ha mostrato una buona tenuta di strada e un’accelerazione impressionante.

Design e interni

Il design del Magma GT è stato pensato per attirare l’attenzione. Con le sue linee affilate e il suo aspetto esotico, ricorda le auto sportive di lusso come le Aston Martin. La carrozzeria bassa e slanciata, combinata con un motore centrale, garantisce un’ottima distribuzione del peso e una maneggevolezza eccezionale.

All’interno, il Magma GT offre un’abitacolo lussuoso, con rivestimenti in pelle e un cruscotto analogico. Questo mix di tecnologia avanzata e design classico lo rende un’auto unica nel suo genere, perfetta per chi cerca sia prestazioni che comfort.

Varianti e futuro

Genesis ha già mostrato una variante GT3 del Magma GT, con un passo allargato e aerodinamica migliorata, suggerendo che il brand sta considerando seriamente l’ingresso nel mondo delle competizioni. Inoltre, ci sono indizi che potrebbero essere sviluppate altre varianti, come una roadster e una versione più orientata alla pista.

Charles Fuster, direttore del brand Genesis per Italia e Francia, ha confermato che il Magma GT non è un progetto temporaneo, ma un passo verso la creazione di un’auto iconica per il marchio. Sebbene non abbia fornito una data precisa per la produzione, ha lasciato intendere che Genesis è determinata a portare questo progetto sul mercato il prima possibile.

Conclusione

Il Genesis Magma GT rappresenta un passo significativo per il marchio coreano nel mondo delle auto sportive. Con il suo motore V8 da 800 cavalli, il suo design esotico e le sue prestazioni impressionanti, questo supercar promette di fare la storia. Resta solo da vedere quando Genesis deciderà di portare il Magma GT in produzione, ma una cosa è certa: il futuro delle auto sportive non sarà lo stesso senza di esso.