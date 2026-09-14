Leapmotor B03X: caratteristiche, prezzi e tecnologia del crossover elettrico compatto

Leapmotor B03X è il nuovo crossover elettrico compatto che promette di rivoluzionare la mobilità urbana con le sue tecnologie avanzate e un design pratico

Leapmotor continua a espandere la sua gamma di veicoli elettrici in Europa con un modello che punta a diventare un punto di riferimento nel mercato del Vecchio Continente. La nuova Leapmotor B03X ha fatto il suo debutto ufficiale in Andalusia presentandosi come un crossover compatto pensato per rispondere alle esigenze degli automobilisti moderni.

Con un posizionamento strategico nel segmento B, la B03X si propone come uno Smart Urban Crossover for Modern Life un veicolo progettato per adattarsi perfettamente alla vita cittadina, alle esigenze familiari e agli spostamenti quotidiani.

Design e dimensioni: compattezza senza rinunciare allo spazio

Con una lunghezza di 4,27 metri una larghezza di 1,81 metri e un’altezza di 1,63 metri la B03X mantiene dimensioni cittadine senza compromettere l’abitabilità. Il passo di 2,60 metri permette di sfruttare al meglio lo spazio interno, offrendo ai passeggeri posteriori 947 mm di spazio per le gambe.

Il bagagliaio ha una capacità di 510 litri che può essere estesa fino a 1.605 litri abbattendo i sedili. Un dettaglio pratico è il vano supplementare da 105 litri sotto il piano di carico, impermeabile e lavabile. La praticità è ulteriormente sottolineata dalla presenza di 33 vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo.

Prestazioni e autonomia: efficienza e potenza

La B03X è disponibile con due opzioni di batteria LFP. La versione base, con una batteria da 39,8 kWh è abbinata a un motore da 176 CV e offre un’autonomia di 292 km WLTP. La versione più potente, con una batteria da 53 kWh è equipaggiata con un motore da 197 CV e raggiunge un’autonomia di 382 km WLTP.

Entrambe le varianti sviluppano 200 Nm di coppia e supportano la ricarica rapida 2.5C che permette di passare dal 30% all’80% della batteria in soli 16 minuti. La velocità massima è di 160 km/h e lo 0-100 km/h viene coperto in 8,6 secondi.

Tecnologia e sicurezza: innovazione a bordo

L’abitacolo della B03X è dotato di una configurazione digitale avanzata, con un quadro strumenti da 8,8 pollici e un display centrale da 14,6 pollici. Il sistema operativo Leap OS 4.0 Plus gestito da un processore Qualcomm Snapdragon 8155 offre Apple CarPlay e Android Auto wireless aggiornamenti over-the-air e numerose funzioni gestibili da remoto tramite l’app dedicata.

La sicurezza è un altro punto di forza del modello, con sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 supportati da una rete di 14 sensori e telecamere e 21 funzioni ADAS. Tra queste, spiccano il Traffic Jam Assist e il Driver Fatigue Monitoring.

La Leapmotor B03X rappresenta un passo significativo nel mondo dei veicoli elettrici, combinando design compatto, tecnologia avanzata e prestazioni efficienti. Con un prezzo d’ingresso che può scendere fino a 19.900 euro grazie a promozioni e incentivi, questo crossover elettrico è pronto a conquistare il mercato europeo.