LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car: il set perfetto per i giovani appassionati di auto

Il mondo delle corse elettriche entra nelle case dei giovani appassionati grazie al LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169. Questo set, pensato per bambini dai 9 anni in su, offre un’esperienza di costruzione e gioco unica, permettendo di esplorare le meraviglie dell’ingegneria e delle competizioni automobilistiche.
Con un design fedele alla realtà e funzioni interattive, il modello LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169 è un regalo perfetto per chi ama le auto e le sfide tecniche. Scopriamo insieme cosa rende questo set così speciale.
Caratteristiche principali del set LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169
Il set LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169 è progettato per offrire un’esperienza di costruzione gratificante e un gioco dinamico. Tra le sue caratteristiche principali troviamo:
- Funzione di doppio pull-back permette di lanciare il modello a tutta velocità, simulando l’adrenalina di una vera gara.
- Sterzante il modello può cambiare direzione, permettendo di immaginare di essere al volante di una vera auto da corsa.
- Dettagli realistici il design fedele alla realtà introduce i giovani costruttori al mondo dell’ingegneria in modo accessibile e divertente.
Questo set è perfetto per chi desidera combinare il divertimento del gioco con l’apprendimento pratico delle meccaniche delle auto da corsa.
Dimensioni e specifiche tecniche
Il LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169 ha dimensioni impressionanti, con un’altezza di 56,5 mm, una larghezza di 262 mm e una profondità di 382 mm. Il peso del set è di 0,788 kg, rendendolo un modello robusto e resistente.
Queste dimensioni permettono di creare un modello dettagliato e realistico, perfetto per i giovani appassionati di auto che desiderano esplorare le meraviglie dell’ingegneria meccanica.
Perché scegliere il LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169
Il set LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169 è un regalo ideale per i bambini che amano le auto e le sfide tecniche. Grazie alla sua combinazione di divertimento e apprendimento, questo modello permette di esplorare il mondo delle corse elettriche in modo interattivo e coinvolgente.
Inoltre, l’uso dell’app LEGO Builder guida i giovani costruttori in un’avventura di costruzione intuitiva, permettendo di ingrandire e ruotare i modelli in 3D, salvando i progressi e condividendo i risultati con amici e familiari.
Con il LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169, i bambini possono scoprire il fascino delle auto da corsa e sviluppare competenze tecniche fondamentali, il tutto divertendosi.