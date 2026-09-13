LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car: il set perfetto per i giovani appassionati di auto

Scopri il LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169, un set che combina divertimento e apprendimento per i giovani appassionati di auto da corsa.

Il mondo delle corse elettriche entra nelle case dei giovani appassionati grazie al LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169. Questo set, pensato per bambini dai 9 anni in su, offre un’esperienza di costruzione e gioco unica, permettendo di esplorare le meraviglie dell’ingegneria e delle competizioni automobilistiche.

Con un design fedele alla realtà e funzioni interattive, il modello LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169 è un regalo perfetto per chi ama le auto e le sfide tecniche. Scopriamo insieme cosa rende questo set così speciale.

Caratteristiche principali del set LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169

Il set LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169 è progettato per offrire un’esperienza di costruzione gratificante e un gioco dinamico. Tra le sue caratteristiche principali troviamo:

Funzione di doppio pull-back permette di lanciare il modello a tutta velocità, simulando l’adrenalina di una vera gara.

permette di lanciare il modello a tutta velocità, simulando l’adrenalina di una vera gara. Sterzante il modello può cambiare direzione, permettendo di immaginare di essere al volante di una vera auto da corsa.

il modello può cambiare direzione, permettendo di immaginare di essere al volante di una vera auto da corsa. Dettagli realistici il design fedele alla realtà introduce i giovani costruttori al mondo dell’ingegneria in modo accessibile e divertente.

Questo set è perfetto per chi desidera combinare il divertimento del gioco con l’apprendimento pratico delle meccaniche delle auto da corsa.

Dimensioni e specifiche tecniche

Il LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169 ha dimensioni impressionanti, con un’altezza di 56,5 mm, una larghezza di 262 mm e una profondità di 382 mm. Il peso del set è di 0,788 kg, rendendolo un modello robusto e resistente.

Queste dimensioni permettono di creare un modello dettagliato e realistico, perfetto per i giovani appassionati di auto che desiderano esplorare le meraviglie dell’ingegneria meccanica.

Perché scegliere il LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169

Il set LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169 è un regalo ideale per i bambini che amano le auto e le sfide tecniche. Grazie alla sua combinazione di divertimento e apprendimento, questo modello permette di esplorare il mondo delle corse elettriche in modo interattivo e coinvolgente.

Inoltre, l’uso dell’app LEGO Builder guida i giovani costruttori in un’avventura di costruzione intuitiva, permettendo di ingrandire e ruotare i modelli in 3D, salvando i progressi e condividendo i risultati con amici e familiari.

Con il LEGO Technic NEOM McLaren Formula E Race Car 42169, i bambini possono scoprire il fascino delle auto da corsa e sviluppare competenze tecniche fondamentali, il tutto divertendosi.