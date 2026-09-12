Come Toyota Corolla e Honda Civic hanno cambiato l’automotive americano

Dall'aprile 1968, Toyota e Honda hanno cambiato le regole del gioco con modelli che univano economia, affidabilità e innovazione tecnologica

Negli anni ’60 e ’70, il mercato automobilistico americano stava per vivere una rivoluzione. Due marchi giapponesi, Toyota e Honda stavano per cambiare le regole del gioco con modelli che avrebbero ridefinito gli standard di affidabilità, economia e innovazione.

Dopo un esordio incerto con la Crown Toyota capì che per conquistare l’America non bastava esportare modelli nati altrove. La Corona aveva preparato il terreno, ma era necessario qualcosa di più. Nell’aprile 1968 arrivò la Corolla un modello che avrebbe segnato l’inizio di una nuova era.

La Corolla: equilibrio e affidabilità

La Corolla del model year 1969, con un prezzo di circa 1.700 dollari offriva un motore da 1.077 cm³ e 60 CV abbinato a un cambio a quattro marce. Non aveva rivali americane equivalenti: la Ford Pinto e la Chevrolet Vega sarebbero arrivate solo nel 1970.

La versione Corolla Sprinter provata da Car and Driver costava 1.796 dollari e impiegava 17 secondi nello 0-100. Non era la più veloce, ma offriva un’eccellente efficienza con stime di consumo attorno a 27 miglia per gallone (circa 11,5 chilometri al litro). In confronto, una Rambler American più rapida con 13,8 secondi aveva consumi di 18-20 miglia per gallone.

Toyota puntava su un equilibrio tra prestazioni, finiture accurate, semplicità e bassi costi d’uso. La filosofia degli “80 punti più alfa” rifletteva questa visione: nessun primato isolato, ma pochi punti deboli.

La Civic: innovazione e modernità

Nel marzo 1973Honda presentò la Civic un modello che cambiava completamente lo schema. Con motore trasversale, trazione anteriore, carrozzeria a due volumi e sospensioni indipendenti, la Civic misurava 3,55 metri. Il prezzo base di 2.073 dollari era vicino a quello di Pinto e Vega.

Il motore da 1.169 cm³ e 50 CV muoveva solo 697 kg permettendo alla Civic di raggiungere i 100 km/h in 12,9 secondi meglio dei 13,5 secondi della Vega GT provata da Road & Track.

L’estetica della Civic era moderna, con un portellone e un abitacolo avanzato. Toyota, invece, reinterpretava in piccolo la rassicurante berlina, mantenendo proporzioni coerenti e superfici pulite. Entrambe le auto erano funzionali, senza finzioni.

La crisi petrolifera e il sistema CVCC

La crisi petrolifera del 1973 non creò il fenomeno giapponese, ma lo accelerò. Dal model year 1975 il sistema CVCC di Honda rispettava i nuovi limiti americani senza catalizzatore e accettava benzina con piombo. L’EPA indicava 28 mpg in città e 42 mpg in autostrada, contro i 26 mpg su strada di una Vega GT.

Le vendite della Civic passarono da 43.119 unità nel 1974 a 102.389 nel 1975 dimostrando l’apprezzamento del mercato per queste innovazioni.

La Corolla rassicurava con il suo schema classico, robustezza e qualità costante, mentre la Civic sorprendeva con spazio, leggerezza, vivacità e il sistema CVCC. Entrambe chiedevano pochi sacrifici e mantenevano le promesse. Il prezzo apriva la porta; affidabilità, economia e fiducia impedivano di richiuderla.

Questa strategia avrebbe accompagnato anche i marchi coreani in America ed Europa, e oggi si vede con i marchi cinesi. La storia ricorda che lo sconto conquista un acquisto, ma prodotto, assistenza e credibilità conquistano un mercato. Auto giuste, nel momento giusto.