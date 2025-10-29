Capetown 7X Pininfarina: Edizione Limitata di Lusso Presentata a EICMA 2025

La Capetown 7X Pininfarina rappresenta un autentico capolavoro di design e prestazioni nel settore motociclistico, un tributo all'innovazione e alla creatività.

La Phelon & Moore Capetown 7X si presenta come una delle novità più affascinanti del settore moto, svelata in anteprima all’evento EICMA 2025. Questo modello rappresenta una fusione perfetta tra l’eleganza distintiva di Pininfarina e l’heritage storico di Phelon & Moore, un marchio radicato nella tradizione motociclistica britannica. Con una produzione limitata a soli 595 esemplari numerati, la Capetown 7X non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio oggetto di design.

Un design che fa la differenza

La Capetown 7X trae le sue fondamenta dalla Capetown 7, una moto adventure che ha già conquistato gli appassionati. Tuttavia, l’intervento del team di Pininfarina ha portato a un restyling che ridefinisce il concetto stesso di viaggio su due ruote. Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, come il cupolino maggiorato con supporto CNC, i paramani in carbonio, e il riser del manubrio personalizzato, tutti progettati per migliorare l’esperienza di guida.

Colori e dettagli iconici

La livrea della Capetown 7X è un tributo ai 95 anni di storia di Pininfarina. Il bianco metallizzato si combina con fasce grigio perla e una striscia rossa audace che si estende fino alle borse laterali. La sella è ricamata con il logo “Pininfarina 95”, richiamando l’eredità del marchio. Questa attenzione al design non è solo estetica, ma riflette anche una filosofia che unisce funzionalità e bellezza.

Un viaggio nella storia

Il nome “Capetown” non è stato scelto a caso; esso evoca l’impresa storica di due donne pionieristiche, Theresa Wallach e Florence Blenkiron, che negli anni ’30 attraversarono l’Africa su una Panther, partendo da Londra e giungendo a Città del Capo. Questo spirito avventuroso è incapsulato nella Capetown 7X, che si propone di continuare quella tradizione di esplorazione e libertà.

Le origini di Phelon & Moore

Dopo una chiusura nel 1966, il marchio Phelon & Moore è rinato nel 2025 grazie a un gruppo di imprenditori visionari. Oggi, la casa produce modelli che rispettano gli standard europei, collaborando con partner cinesi per garantire qualità e innovazione. La Capetown 7X è l’emblema di questa rinascita, unendo la tradizione motociclistica a tecnologie moderne.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

La Capetown 7X è equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 693 cc, capace di erogare 74 CV a 8.500 giri/min e 68 Nm di coppia a 6.500 giri/min. La sella bassa a 830 mm la rende accessibile anche ai neopatentati, con una versione depotenziata a 35 kW (47,6 CV) per chi ha appena conseguito la patente A2. Questa moto si posiziona quindi in un mercato competitivo, confrontandosi con modelli come CFMoto 700 MT e Moto Morini X-Cape 700.

Sospensioni e sistemi di frenata

Le sospensioni sono progettate per un uso versatile, con una forcella a steli rovesciati da 43 mm e un mono-ammortizzatore posteriore regolabile. Per garantire la massima sicurezza, i freni sono dotati di doppi dischi anteriori da 320 mm e un disco posteriore da 260 mm, completati da un sistema ABS di serie, essenziale per la gestione delle performance in condizioni variabili.