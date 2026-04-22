Scopri MotoGP™26: fisica rinnovata, carriera e multiplayer potenziato

È disponibile un trailer di approfondimento che illustra le principali innovazioni introdotte in MotoGP™26. Nel video vengono passate in rassegna modifiche alla guida, alle modalità e ai contenuti stagionali, offrendo una panoramica utile per chi vuole tuffarsi subito nel paddock virtuale. Se sei curioso di vedere come si comporta la nuova meccanica di gioco, il trailer è il punto di partenza ideale per valutare le novità prima di salire in sella.

Il titolo punta a restituire le sensazioni della vera routine di gara, dall’allenamento fino alla conferenza stampa che apre il weekend. Tra i miglioramenti più evidenti ci sono una direzione artistica rinnovata, registrazioni audio più realistiche e un sistema di contenuti collezionabili. Tutto questo è pensato per chi cerca un mix tra fedeltà simulativa e accessibilità, senza perdere l’adrenalina delle competizioni.

La fisica e le opzioni di guida rivisitate

Al centro delle novità c’è il sistema di controllo chiamato Rider-Based Handling, che riformula la gestione della dinamica moto-pilota per offrire un comportamento più coerente e credibile. La stessa esperienza è studiata per funzionare con una singola levetta del controller, rendendo la curva di apprendimento meno ripida senza rinunciare alla profondità. Sono stati ottimizzati elementi come la distribuzione del peso, le animazioni del pilota e le reazioni nelle fasi di impennata e frenata, andando a comporre un insieme in cui ogni scelta di configurazione influisce in modo concreto sulla prestazione.

Modalità di gioco: dall’arcade alla simulazione pura

Per adattarsi a diversi pubblici, MotoGP™26 offre due anime principali: modalità Arcade per chi cerca un accesso rapido al divertimento e modalità Pro per gli appassionati di simulazione estrema. La modalità Pro permette di intervenire su parametri dettagliati della moto, fino a regolazioni minime di componentistica, mentre l’Arcade mantiene assistenze che semplificano gestione elettronica e assetto. Questa dualità consente sia al neofita che al veterano di trovare un’esperienza soddisfacente senza compromessi.

Carriera, stagione ufficiale e gestione del paddock

Il percorso in carriera è stato ristrutturato per dare maggiore importanza alle scelte fuori pista: puoi iniziare come esordiente o entrare subito nell’élite, e per la prima volta è possibile interpretare un pilota reale selezionandone il nome nel menu. La stagione ufficiale include il calendario 2026 completo, con l’aggiunta del nuovo Gran Premio del Brasile e gli ingressi di piloti come Toprak Razgatlıoğlu e Diogo Moreira. Il campione in carica è Marc Márquez, e il gioco chiede non solo abilità in gara ma anche gestione della reputazione e delle relazioni con team e sponsor.

Il ruolo del manager e gli eventi del weekend

Nel corso della carriera il tuo manager avrà un ruolo attivo nel negoziare contratti e nel suggerire scelte strategiche, mentre il calendario del weekend è ampliato: il programma inizia con la conferenza stampa del giovedì, nella quale ogni risposta può influenzare il tuo profilo pubblico e le opportunità future. Questo elemento mette in gioco non solo le capacità di guida, ma anche la gestione mediatica e le scelte comportamentali del pilota.

Allenamenti, contenuti extra e multiplayer

L’allenamento è stato ampliato con nuovi tracciati: oltre a Borgo Caselle e Mont Lagard, il nuovo Canterbury Park introduce due layout per mettere alla prova Motard, Flat Track e Minibike. Poiché le moto di MotoGP non sono utilizzabili per le sessioni di allenamento, il gioco propone veicoli stradali per studiare i circuiti ufficiali. I costruttori organizzano eventi di marca su tracciati specifici e potrai correre insieme ad altri piloti della stessa casa, ricevendo inviti dedicati per partecipare alle manifestazioni ufficiali.

Tra le aggiunte ludiche ci sono le carte collezionabili, sbloccabili tramite pacchetti ottenuti giocando: sono oltre un centinaio e includono piloti e tracciati, oltre a grafiche esclusive realizzate dall’artista giapponese Ranka Fujiwara. L’aspetto audiovisivo è stato rinnovato con una regia in stile televisivo e registrazioni sonore potenziate per ricreare l’atmosfera del giorno di gara.

Online, editor e dettagli di uscita

Le modalità online permettono corse fino a una griglia a grandezza reale con un massimo di 22 giocatori e sono supportate dal cross-play, salvo eccezioni tecniche per alcune piattaforme. Il matchmaking è stato rivisto per offrire lobby più equilibrate, mentre gli strumenti di editing consentono di creare livree, circuiti e contenuti condivisibili con la community. Nota importante: il cross-play non è disponibile su Nintendo Switch™ e Nintendo Switch™ 2, e su queste console la griglia è composta da 12 piloti; inoltre il cross-sharing non è supportato su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

MotoGP™26 sarà disponibile dal 29 aprile per PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™2, Nintendo Switch™, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X e su PC tramite Steam ed Epic Games Store. Se vuoi vivere la stagione ufficiale con tutti i nuovi contenuti e testare la fisica rinnovata, il 29 aprile è il giorno in cui salire in sella e verificare personalmente ogni miglioramento.