Calendario scioperi trasporti maggio 2026: date, orari e indicazioni pratiche

Dopo un periodo relativamente calmo ad aprile, maggio 2026 si annuncia come un mese caratterizzato da numerose agitazioni nel settore dei trasporti. Il calendario comprende scioperi di carattere generale e mobilitazioni locali che riguarderanno mezzi pubblici, ferrovie, comparto aereo e il settore marittimo. Chi vive nelle aree urbane, i pendolari e chi ha prenotazioni di viaggio deve monitorare le comunicazioni ufficiali delle aziende per adattare gli spostamenti e ridurre il rischio di ritardi o cancellazioni.

Il quadro è aggiornato al 27/4/2026 e include date già confermate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le azioni sindacali avranno modalità e durate diverse: ci sono scioperi da poche ore, stop di 24 ore e alcune mobilitazioni estese fino a 48 ore. È importante ricordare che, secondo la normativa sui servizi pubblici essenziali, in molti casi saranno garantite fasce minime di servizio, ma le modalità operative possono variare a seconda dell’azienda e della regione.

Trasporto pubblico locale: città coinvolte e impatto

Nel comparto del trasporto pubblico locale le agitazioni toccano diverse città italiane con potenziali disagi per bus, metro e tram. Tra le date da segnalare ci sono lo sciopero generale del 1/5, il 8/5 con possibili ripercussioni a Trento (Trentino Trasporti) e Potenza (Miccolis), e le giornate del 9-10/5 dove l’azienda EAV di Napoli ha proclamato uno stop di 24 ore. Altre iniziative rilevanti sono previste il 14/5 a Novara (SUN), il 15/5 a Milano (Gruppo ATM) e a Catania (AMTS), oltre ad altre agitazioni locali che possono creare interruzioni del servizio nella provincia. Gli orari e le modalità variano: alcuni scioperi coprono l’intera giornata, altri sono a ore prestabilite.

Date e modalità principali per il tpl

Per orientarsi è utile annotare gli orari indicati: ad esempio il 8/5 Trentino Trasporti ha proclamato uno stop di 4 ore (11:00–15:00), mentre Miccolis a Potenza prevede 4 ore di astensione (dalle 15:01 alle 19:00). L’azione di EAV tra il 9 e il 10/5 inizia alle 19:31 del 9/5 e termina alle 19:30 del 10/5, con impatto sulle corse serali e sull’intera giornata di sabato. Il 15/5 molte sigle sindacali hanno promosso agitazioni con diverse modalità: in alcuni casi si tratta di 24 ore, in altri di fasce differenziate. Controllare i comunicati aziendali e i servizi online consente di conoscere i percorsi garantiti e le corse sospese.

Ferrovie, aerei e marittimo: sintesi delle mobilitazioni

Il settore ferroviario mostra uno scenario complesso, con almeno tre scioperi generali segnalati a maggio: il 1/5 (sciopero generale USI-CIT), il 15–16/5 (CSLE, 48 ore) e lo stop di 24 ore tra il 28 e il 29/5 (dalle 21:00 del 28/5 alle 21:00 del 29/5) con possibile elevata adesione. A questi si affiancano agitazioni mirate come il 4/5 per la ristorazione Trenitalia, il 4–5/5 per le attività di scalo Mercitalia a Milano, e il 5/5 per la manutenzione RFI a Firenze. Anche il comparto aereo presenta giorni delicati: il 1/5 è incluso nello sciopero generale, mentre l’11/5 è prevista un’ampia astensione che coinvolge ENAV (Roma e Napoli), il personale di EasyJet e addetti alla sicurezza in vari scali, con finestre orarie dettagliate.

Marittimo e misure di tutela

Il settore marittimo non è esente: lo sciopero generale del 1/5 interessa anche il comparto, mentre il 7/5 è prevista un’agitazione del settore portuale su scala nazionale (24 ore) e il 15–16/5 il CSLE ha proclamato uno sciopero marittimo di 48 ore. In tutti i casi saranno previste garanzie per i servizi essenziali e per le corsie di continuità territoriale. Chi viaggia via mare o deve affidarsi a porti e servizi logistici deve verificare i comunicati degli armatori e degli operatori portuali per conoscere le eventuali corse garantite e le limitazioni temporanee.

Consigli pratici per ridurre i disagi

Per limitare gli inconvenienti conviene monitorare quotidianamente i siti ufficiali delle aziende di trasporto, le app di vendita biglietti e i canali di informazione pubblica. Se possibile, anticipare o posticipare i viaggi nelle giornate segnalate, valutare alternative come car sharing o micromobilità e tenere conto che biglietterie fisiche potrebbero essere chiuse. In caso di voli cancellati ricordare i diritti previsti dal regolamento europeo 261/2004; per i treni, consultare le liste dei convogli garantiti durante lo sciopero. L’elenco delle agitazioni è soggetto ad aggiornamenti: elenco aggiornato il 27/4/2026.