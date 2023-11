Miscela al 2%, cosa sapere? Il calcolo per non sbagliare

Miscela al 2% la formula da fare per non sbagliare il rapporto olio/benzina e cosa sapere su questa alimentazione.

Nelle moto da cross in particolare quelle dotati di motori a due tempi uno degli elementi più importanti per far girare correttamente il propulsore è la miscela, solitamente il valore è al 2% in questo articolo scopriamo come farla ed il calcolo che bisogna fare per non sbagliare.

LEGGI ANCHE: Renault Rafale – prezzo, dimensioni, interni e uscita

Miscela al 2% cosa sapere e il calcolo da fare per non sbagliare

I motori a due tempi non vanno con la sola benzina ma basano il loro funzionamento su una miscela tra benzina ed olio, da qui il comune termine “miscela” utilizzato quando si parla di questo aspetto motoristico.

La miscela al 2% consiste nel mettere un litro di benzina ogni 20 ML d’olio da qui il 2%. La miscela è da fare in un apposito contenitore graduato che permette grazie alla giusta scala di fare i calcoli esatti così da non causare danni al motore.

La formula da fare per sapere esattamente quanto olio mettere nella benzina quando si riempie il serbatoio dal distributore è la seguente

(1000 * 2 * L) / (100 – 2)

Prendendo come esempio 5 litri con cui si è riempito il serbatoio dal distributore il calcolo è (1000*2*5) / (100-2) il risultato finale è di 102. 102 sono i ML d’olio che bisogna mettere nel serbatoio per 5 litri di benzina per avere la miscela al 2%.

Se il calcolo è sbagliato di pochi millilitri non è un grave problema in quanto, amalgamandosi a seguito dell’agitazione del contenitore prima di inserire la miscela, il motore non subirà gravi danni.

Quindi è importante seguire la formula sopra scritta quando si fa benzina al distributore per avere il giusto rapporto olio/benzina al 2% facendo girare il motore nella sua configurazione ideale.

LEGGI ANCHE: Nuova Suzuki Swift – prezzo, dimensione e uscita