Champions League 2026: sorteggi, avversarie e dichiarazioni delle squadre italiane

Il Como sogna in grande dopo il sorteggio della Champions League 2026, mentre Inter, Roma e Napoli affrontano sfide storiche

La Champions League 2026 si preannuncia come un’edizione ricca di emozioni per le squadre italiane. I sorteggi hanno riservato sfide epiche e incontri che faranno storia, con le nostre rappresentanti pronte a scrivere nuove pagine di calcio.

Dalla favola del Como alla tradizione vincente di Inter e Roma, passando per il Napoli di Allegri, ogni squadra avrà il suo percorso da affrontare con determinazione e passione.

Il Como sogna in grande

Il Como, reduce da una straordinaria scalata dalla serie D alla Champions League, ha ottenuto un sorteggio che lascia spazio ai sogni. Il presidente Mirwan Suwarso ha commentato con entusiasmo: «In sette anni siamo passati dalla serie D alla Champions: è incredibile. Possiamo solo goderci il momento».

La squadra di Cesc Fabregas affronterà avversarie di alto livello come il Paris Saint Germain, il Barcellona e il Manchester United. «Speriamo di poter giocare nel nostro stadio», ha aggiunto Suwarso, sottolineando l’importanza di adeguare l’impianto alle richieste della Uefa.

Le sfide storiche di Inter e Roma

L’Inter di Mourinho affronterà il Real Madrid al Bernabeu, un ritorno che richiama ricordi gloriosi. La squadra nerazzurra avrà anche altre sfide impegnative come il Liverpool e lo Shakhtar Donetsk.

La Roma, invece, ritroverà Luis Enrique, un tecnico che ha lasciato un segno nella storia del calcio italiano. I giallorossi dovranno vedere con squadre come il Real Madrid, il Paris Saint Germain e il Manchester United.

Il Napoli di Allegri e le altre sfide

Il Napoli di Allegri, reduce da una stagione difficile, avrà l’opportunità di riscattarsi affrontando squadre come il Manchester City e l’Arsenal. Le trasferte in Inghilterra e le partite casalinghe contro avversarie di alto livello renderanno il percorso dei partenopei particolarmente impegnativo.

Oltre alle grandi sfide, le squadre italiane dovranno affrontare anche incontri che potrebbero influenzare il cammino in Champions. L’Inter, ad esempio, avrà trasferte a Dortmund e Rotterdam, mentre la Roma dovrà vedere con il Lille e il Fenerbahce.

Le altre avversarie

Il Como, unica italiana in quarta fascia, affronterà squadre come il Barcellona, il Manchester United e il Paris Saint Germain. Le trasferte a Barcellona e a Parigi saranno sicuramente delle sfide memorabili.

Il Napoli, oltre alle grandi sfide, dovrà vedere con squadre come il Porto e il Villarreal. Le trasferte in Portogallo e in Spagna aggiungeranno ulteriore difficoltà al percorso dei partenopei.

La Roma, oltre alle sfide contro le grandi squadre, affronterà anche il Lille e il Fenerbahce. Le trasferte a Lille e a Istanbul saranno altrettanto impegnative.

La Champions League 2026 promette di essere un’edizione ricca di emozioni e sfide epiche. Le squadre italiane sono pronte a scrivere nuove pagine di storia del calcio, con sogni e ambizioni che si intrecciano in un percorso che sarà ricordato a lungo.