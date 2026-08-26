Protezione e restauro del legno con EPOXYWOOD: resina epossidica trasparente per finiture durevoli

EPOXYWOOD è la resina epossidica trasparente che preserva, rinforza e valorizza il legno con finiture di qualità professionale.

Vuoi riportare alla vita un mobile, un piano di lavoro o una struttura in legno esposta alle intemperie? Con EPOXYWOOD la resina epossidica sviluppata per legno e supporti affini, puoi proteggere, consolidare e rifinire in un unico ciclo di lavoro. La sua formulazione trasparente mette in risalto le venature, garantendo una superficie resistente all’acqua e all’usura.

Questa soluzione nasce per chi desidera risultati da laboratorio anche in un contesto domestico: finitura liscia, stabilità dimensionale e ottima adesione su legno, ma anche su vetroresina e metallo. Che si tratti di un restauro o della base per colate decorative EPOXYWOOD coniuga estetica e robustezza con un ciclo di applicazione chiaro e replicabile.

Prestazioni concrete: protezione, stabilizzazione ed estetica personalizzabile

Il punto di forza di EPOXYWOOD è la capacità di preservare e fortificare il legno: crea una barriera contro umidità e agenti atmosferici, aumentando la resistenza all’abrasione e all’uso quotidiano. La finitura trasparente valorizza il materiale e, grazie all’elevata resistenza chimica e meccanica rende superfici e bordi meno vulnerabili a urti e graffi.

Nelle lavorazioni dove è richiesta stabilizzazione la resina riduce la formazione di bolle d’aria e difetti superficiali, qualità determinante per top e tavoli resinati destinati a durare. Inoltre, la base è facilmente colorabile puoi aggiungere pigmenti per ottenere effetti cromatici, velature o contrasti, mantenendo il controllo su trasparenza e profondità. Così, ogni intervento spazia dal restauro discreto alla creatività più spinta.

Ambiti d’uso e compatibilità dei supporti

Oltre a fungere da rivestimento protettivo su legno esterno e interno, EPOXYWOOD è consigliata per il rinforzo di mobili e pavimentazioni per la pre-stabilizzazione del legno prima di colate spesse e per l’adesione su superfici in vetroresina o metallo. In ogni caso, la qualità della preparazione del fondo resta decisiva per un risultato omogeneo e privo di imperfezioni.

Dati tecnici chiave per una posa prevedibile

EPOXYWOOD è una resina epossidica trasparente a solidi 100% progettata per ridurre ritiro e aloni. Presenta una viscosità a 20°C pari a 900 ± 200 mPas e un peso specifico di 1,10 ± 0,03 g/cm³. Il tempo di vita della miscela a 25°C è di 50 ± 10 minuti, finestra operativa che consente una stesura accurata senza accelerare eccessivamente la catalisi anche su superfici estese.

La superficie diventa solida al tatto in circa 5–6 ore a 20°C e 50% di umidità relativa, mentre l’indurimento completo si raggiunge in 7 giorni a 20°C. Il tempo massimo di sovrapposizione tra una mano e l’altra è di 12 ore, utile per costruire lo spessore senza carteggiature aggressive. La durezza Shore D 80 indica un film finale compatto e tenace.

Rapporto di miscelazione e cicli di applicazione

La miscelazione si esegue in rapporto 2:1 in peso (equivalente a 100 parti di componente A e 50 parti di componente B). Mescola con cura per almeno 2 minuti, avendo l’accortezza di raschiare i bordi del contenitore per uniformare il catalizzatore. Per un ciclo standard si consigliano due mani distanziate di 12–24 ore. Il film è pedonabile leggero dopo l’indurimento iniziale, ma conviene attendere il completo curing prima di carichi e sollecitazioni importanti.

Metodo di lavoro: preparazione, stesura e manutenzione degli strumenti

La preparazione del supporto è determinante: il legno deve essere asciutto, privo di umidità residua, ben carteggiato e sgrassato. Olio, cere o solventi vanno rimossi per non inibire l’adesione. Dopo la miscelazione, stendi la resina con rullo o pennello idoneo, mantenendo uno spessore costante e favorendo il deflusso per minimizzare micro-bolle e segni di utensile. Per superfici critiche, un passaggio iniziale molto sottile aiuta a sigillare i pori.

Per la pulizia degli attrezzi utilizza un diluente epossidico prima che la resina indurisca. La conservazione ideale è tra 16 e 30°C in ambiente asciutto e al riparo da gelo e umidità. In caso di cristallizzazione del componente, è sufficiente un riscaldamento a bagnomaria in acqua calda, lasciando poi raffreddare il prodotto alla temperatura di utilizzo prima della nuova miscelazione.

Sicurezza operativa e supporto del produttore

Come per tutte le resine epossidiche opera in ambienti aerati e indossa dispositivi di protezione adeguati. Se hai dubbi su spessori, pigmenti o compatibilità con specifici supporti, il servizio di assistenza del produttore è disponibile per consulenze tecniche e consigli applicativi, così da impostare fin da subito il ciclo più adatto al tuo progetto.

Con EPOXYWOOD trasformi un elemento in legno in una superficie solida, lucida e durevole pronta a resistere nel tempo. Che tu debba ripristinare un piano, proteggere un manufatto all’esterno o preparare una base per colate di resina questa formulazione ti mette in mano strumenti prevedibili e risultati di livello professionale.