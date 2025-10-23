Citroën svela la sua monoposto innovativa per la Formula E 2025

Citroën annuncia con entusiasmo il suo impegno nella Formula E, presentando una monoposto all'avanguardia e schierando due piloti di grande esperienza.

Il mondo del motorsport si prepara a un nuovo capitolo con l’arrivo di Citroën nel ABB FIA Formula E World Championship. A partire da ottobre 2025, il marchio francese porterà in pista una monoposto che rappresenterà i suoi valori di innovazione e responsabilità, continuando una tradizione di successi che dura da oltre 60 anni.

La nuova monoposto di Citroën

La monoposto, progettata con il supporto del team di Stellantis Motorsport, promette di essere all’avanguardia grazie all’esperienza accumulata nel campionato di Formula E. Sotto la direzione di Cyril Blais, il Team Principal, si preannuncia un’avventura emozionante e competitiva. La vettura è stata progettata per affrontare le sfide di un campionato sempre più impegnativo, dove l’innovazione tecnologica gioca un ruolo cruciale.

Un team di piloti esperti

Per guidare questa nuova monoposto, Citroën ha scelto due nomi di spicco nel panorama della Formula E: Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy. Vergne, già campione del mondo in passato, porta con sé una notevole esperienza e una gran quantità di successi, mentre Cassidy, neozelandese, è riconosciuto per il suo talento e le sue prestazioni costanti. Insieme, questi piloti rappresentano una combinazione formidabile di abilità e determinazione.

Un impegno per il futuro

Con la partecipazione alla Formula E, Citroën non solo afferma la sua presenza nel motorsport, ma ribadisce anche la sua visione per una mobilità sostenibile e innovativa. La scelta di investire in questo campionato riflette l’intenzione di promuovere un futuro energetico più pulito e responsabile, in linea con le tendenze globali che puntano verso la sostenibilità.

Il calendario delle competizioni

La stagione inizierà ufficialmente con i test previsti il 27 ottobre a Valencia, dove la nuova monoposto verrà presentata per la prima volta. Il debutto in gara è fissato per il 6 dicembre con l’e-Prix di San Paolo, dove Citroën avrà l’opportunità di mettere in mostra le proprie capacità e il potenziale della sua nuova vettura. Questo appuntamento rappresenta un momento cruciale per il team, che si prepara a confrontarsi con alcuni dei nomi più prestigiosi del motorsport elettrico.

L’ingresso di Citroën nella Formula E segna una tappa fondamentale nel percorso di trasformazione del marchio, unendo il passato glorioso con una visione innovativa per il futuro. Con una monoposto all’avanguardia e piloti di talento, Citroën è pronta per affrontare le sfide del campionato e lasciare il segno nel mondo delle corse elettriche.