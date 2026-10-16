Il Salone dell’Auto di Parigi 2026 accoglie, fino al 18 ottobre, la presentazione mondiale della concept car Cuorerosso. L’evento, organizzato nella capitale francese, vede il Biscione rientrare sotto i riflettori con una proposta che non rappresenta un modello di serie, ma un manifesto di design, tecnologia e passione. La carrozzeria rossa, le linee fluide e le proporzioni scolpite ritraggono il pensiero di Alfa Romeo per la nuova era dell’elettrificazione, unendo la tradizione sportiva italiana a soluzioni energetiche più sostenibili.
Secondo le dichiarazioni del CEO di Alfa Romeo e Maserati, Santo Ficili Cuorerosso è «un’autentica dichiarazione di intenti, capace di interpretare il proprio tempo e di diventare un’icona». Il progetto non è concepito come un semplice esercizio di stile: si tratta di un documento di riferimento per tutti i futuri modelli, una prova di come l’azienda intenda tradurre la “Bellezza Necessaria” in realtà produttiva, eliminando il superfluo per mettere in luce l’essenziale.
Cuorerosso al Salone di Parigi: presentazione e filosofia del manifesto
Nel padiglione dedicato al marchio, gli ospiti hanno potuto ammirare la coupé 2+2, caratterizzata da una silhouette slanciata e da superfici continue che sembrano scolpite dal vento. Il concept rappresenta la reinterpretazione contemporanea dei tre pilastri del marchio – rosso, Italia e sportività – inseriti in un linguaggio che fonde estetica, funzionalità e tecnologia. L’obiettivo dichiarato da Alfa Romeo è quello di preservare il DNA del marchio anche mentre le architetture si aprono a sistemi di propulsione multipli, garantendo che ogni futura generazione mantenga la riconoscibilità tipica del Biscione.
La visione di Santo Ficili sul futuro elettrico
Ficili ha sottolineato che l’elettrificazione non è un ostacolo ma un amplificatore del piacere di guida: «mettiamo ogni innovazione al servizio della sensazione di connessione tra uomo e macchina». In questo contesto, Cuorerosso funge da banco di prova per architetture flessibili, capaci di ospitare versioni pure-electric, ibrido-leggero o persino sistemi a combustione avanzata, senza sacrificare la tipica risposta dinamica Alfa Romeo.
Design e specifiche tecniche: proporzioni, aerodinamica e codici stilistici
Dal punto di vista dimensionale, la vettura misura 4,7 metri di lunghezza1,98 metri di larghezza e 1,331 metri di altezza con un passo di 2,93 metri e un peso di circa 1.750 kg. La forma è stata ottimizzata per raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,28 risultato ottenuto grazie a una combinazione di linea a Cuneo, coda tronca e diffusore integrato. Tali soluzioni non solo migliorano l’efficienza, ma conservano la nota tensione dinamica che caratterizza le auto sportive del marchio.
Scultura di volume e linguaggio tradizionale
Il Centro Stile del Biscione ha approcciato Cuorerosso come un blocco di materia da scolpire, eliminando fin da subito gli elementi superflui. Il risultato è una carrozzeria dove le maniglie tradizionali scompaiono, sostituite da comandi touch sulla parte superiore, mentre i cerchi forgiati richiamano il disegno a telefono, simbolo storico di Alfa Romeo. Il frontale presenta lo scudetto e il Trilobo reinterpretati in chiave moderna, mentre il Quadrifoglio rimane una firma di sportività, visibile sia sulla griglia che sulle ruote.
Architettura multi-energy e potenziale Quadrifoglio
Cuorerosso è concepito come una piattaforma multi-energy capace di supportare diverse architetture di propulsione. La lunghezza di 4,7 metri consente di accogliere versioni ad alte prestazioni, comprese le future varianti Quadrifoglio mantenendo un equilibrio tra potenza e leggerezza. Questa flessibilità permette ad Alfa Romeo di presidiare i segmenti chiave del mercato, dalla gran turismo premium alle sportive pure-electric, senza diluire il carattere distintivo che ha reso il marchio un’icona sin dal 1910.