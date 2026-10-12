La BYD Atto 8 è il nuovo suv elettrico a sette posti svelato a Parigi, con batteria da 115 kWh, ricarica Flash e fino a 653 km di autonomia. Arriverà in Europa nella prima metà del 2027.

La BYD Atto 8 è stata presentata a Parigi come la nuova proposta di punta del marchio per il mercato europeo: un suv elettrico a sette posti che combina capacità d’uso familiare e tecnologie di ricarica avanzate. L’anteprima arriva nella cornice dell’evento parigino e consolida l’intenzione di BYD di portare in Europa soluzioni elettriche ad elevate prestazioni operative.

Il modello è caratterizzato da una batteria da 115 kWh e una dichiarata autonomia fino a 653 km. Tra i punti di forza promossi dal costruttore figura la tecnologia di ricarica rapida denominata Flash Charging che consente di passare dal 10% al 97% di carica in appena 9 minuti. Questa soluzione, già disponibile in precedenza sui modelli premium del gruppo come Denza debutta ora anche sulle vetture BYD destinate al mercato europeo.

Arrivo sul mercato e tempistica

L’Atto 8 è annunciata per l’immissione nei mercati europei nella prima metà . La presentazione ufficiale a Parigi è stata resa pubblica il 12/10/2026 ora che il modello entra nel calendario commerciale è plausibile attendersi offerte e specifiche per gli allestimenti rivolte a famiglie e clienti business. La strategia di BYD punta a rendere disponibili tecnologie di ricarica estremamente rapide anche su modelli non esclusivamente premium, ampliando la diffusione del Flash Charging oltre i marchi collegati del gruppo.

Abitabilità, spazio e dotazioni digitali

Quando si parla di un veicolo a sette posti è fondamentale considerare la flessibilità degli spazi: la Atto 8 offre in configurazione a sette posti un bagagliaio da 270 litri che può però diventare molto più capiente abbattendo le file posteriori fino a raggiungere i 1.960 litri totali. A completare la capacità complessiva troviamo un frunk anteriore da 136 litri utile per scomparti stivaggio aggiuntivi. Questi numeri delineano un progetto studiato per accompagnare viaggi lunghi o trasferimenti con carichi voluminosi.

La Atto 8 integra inoltre un pacchetto di dotazioni multimediali e di comfort: il tetto panoramico vanta una superficie di 2,39 m2 mentre la strumentazione prevede un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un display centrale da 15,6″. Il sistema operativo si basa sull’ecosistema Google che include mappe, assistente vocale e accesso al Play Store, offrendo un’interfaccia familiare a chi già usa i servizi del colosso tecnologico.

Comfort e funzionalità pensate per la famiglia

Oltre ai volumi, la vettura punta su soluzioni di comfort che rendono pratico l’uso quotidiano in sette: regolazioni dedicate per il climatizzatore nelle diverse zone e i sedili configurati per sopportare viaggi prolungati senza rinunciare all’abitabilità. La presenza di ampi scomparti e di un frunk da 136 litri mostra come la progettazione abbia privilegiato la versatilità nello spazio interno.

La tecnologia di ricarica Flash e il suo impatto

La voce più rilevante nel capitolo tecnologia è senza dubbio la capacità di ricarica: il sistema Flash Charging permette una ricarica estremamente rapida, con il salto dal 10% al 97% in 9 minuti. Si tratta di un livello di prestazione che, se replicato su rete pubblica compatibile, può trasformare il modo in cui gli utenti pianificano i viaggi in elettrico, riducendo drasticamente i tempi di attesa per le pause di ricarica e avvicinando l’esperienza di utilizzo a quella dei veicoli a combustione tradizionale.

Questa tecnologia era stata introdotta inizialmente sui modelli premium del gruppo, come Denza e con l’Atto 8 approda ora sulle auto BYD destinate all’Europa, ampliando l’offerta di modelli con ricarica ultraveloce. L’adozione del Flash Charging in una vettura a sette posti sottolinea la volontà del costruttore di rendere la mobilità elettrica più pratica e immediata per famiglie numerose o per chi percorre lunghe tratte.

La presentazione a Parigi e i dettagli rivelati indicano che BYD sta lavorando per coniugare spazio, tecnologia e ricarica rapida in un unico pacchetto. Con l’arrivo previsto nella prima metà il mercato europeo si prepara a valutare come la combinazione di 115 kWh653 km di autonomia dichiarata e Flash Charging possa influenzare le scelte di acquisto nel segmento dei suv familiari elettrici.