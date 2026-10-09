Il Mondial de l'Auto 2026 sbarca a Parigi con più di 70 mila metri quadri dedicati a concept, SUV e soluzioni elettriche, tra Europa e Asia.

Dal 12 al 18 ottobre il Mondial de l’auto 2026 riaprirà i cancelli del centro fieristico di Porte de Versailles, offrendo più di settantamila metri quadri di spazio espositivo. Dopo la giornata di stampa del 12, il pubblico potrà accedere al salone da martedì 13 fino a domenica 18, con una stima di mezzo milione di visitatori. L’evento, che si tiene ogni due anni, rappresenta il punto d’incontro tra le principali case automobilistiche europee e i produttori asiatici, tutti intenzionati a mostrare la loro visione del futuro della mobilità.

Il tema dominante di questa edizione è la ricerca di una auto adatta sia alla vita urbana che ai viaggi lunghi senza sacrificare consumo, prezzo o sostenibilità. I costruttori sono chiamati a rispondere a tre grandi interrogativi: ridurre i consumi di carburante o di energia elettrica, mantenere un rapporto qualità-prezzo equilibrato e proporre design che incontrino i gusti del grande pubblico. Di seguito, le novità più significative presentate dalle case europee.

Le novità delle case europee

Alfa Romeo, Citroën e Dacia: concept, ritorni storici ed elettrificazione

Alfa Romeo ha svelato una concept car che anticipa il nuovo linguaggio di design della casa, mentre prepara l’arrivo di un SUV compatto prodotto nello stabilimento di Melfi (Basilicata). Citroën, invece, riporta in vita la leggendaria 2CV ma in una versione completamente elettrica con produzione prevista a Pomigliano d’Arco e prezzo di partenza di 15 mila euro per il modello del 2028. Dacia ha presentato la seconda generazione della Spring basata sulla piattaforma Renault Twingo, con un motore da 80 cavalli, batteria da 27,5 kWh e autonomia di circa 250 km, disponibile in Slovenia a partire da 17.900 euro.

Fiat, Lancia e Hyundai: SUV, versioni ibride e nuovi modelli urbani

Fiat ha introdotto la nuova Grizzly e la sua variante coupé, una città SUV di 4,39 m di lunghezza, equipaggiata con motori a tre cilindri da 100-145 cavalli e una versione elettrica da 113 cavalli. Lancia, celebrando i 50 anni della Gamma, ha lanciato un SUV medio-grande basato sulla meccanica DS N°7 e Jeep Compass, disponibile con motore 1,2 L 145 cavalli ibrido o in tre versioni elettriche da 230-375 cavalli. Hyundai ha confermato l’arrivo del nuovo Tucson di quinta generazione e ha presentato la Ioniq 3 berlina compatta elettrica lunga 4,16 m, con autonomia di 497 km e prezzo a partire da 29.900 euro.

Volkswagen, Audi e Skoda: elettrificazione, performance e motori ibridi

Volkswagen ha svelato la ID.Tiguan versione elettrica del celebre SUV, lunga 4,62 m e prevista per la primavera 2027, oltre alla nuova ID.Polo con autonomia fino a 454 km e una variante sportiva GTI da 226 cavalli. Audi ha introdotto la A2 e-tron porta d’ingresso alla sua famiglia elettrica, con quattro versioni di potenza (170-326 cavalli) e prezzo a partire da 38.350 euro. Lo stesso marchio ha presentato la RS6 potenziata, ipotizzata oltre i 700 cavalli. Skoda, infine, ha lanciato l’Epiq elettrica, derivata da Volkswagen ID. Polo, con batterie da 37,5-51,5 kWh e prezzi a partire da 26.400 euro.

Le proposte asiatiche in scena

Geely E2 e la gamma Zeekr: forma tradizionale, tecnologia avanzata

Il gruppo cinese Geely ha presentato la E2 una city car a due volumi lunga 4,13 m, basata su una piattaforma di dimensioni superiori e disponibile con motori elettrici da 82 e 116 cavalli, a partire da 20.900 euro. Nella stessa sede, il marchio sportivo Zeekr ha mostrato il SUV medio 7X la station wagon 7GT e ha annunciato l’arrivo del maxi-SUV 9X con motore plug-in ibrido da 900 cavalli.

Leapmotor B03X e la versione europea della B03

Leapmotor, con il supporto di Stellantis, ha lanciato il nuovo SUV urbano B03X lungo 4,27 m, disponibile in due versioni elettriche: una con batteria da 39,8 kWh (177 cavalli, 292 km) e l’altra con 53 kWh (197 cavalli, 382 km), a partire da 24.900 euro. Parallelamente, la piccola utilitaria elettrica B03 (nota in Cina come A05) arriverà in Europa con motore da 121 cavalli.

Renault: E-Space, Range Extender e la nuova Alpine

Renault ha riproposto il classico E-Space evoluzione elettrica del monovolume del 1984, lungo 4,70 m e focalizzato sul comfort di viaggio. Inoltre, ha mostrato la sua prima tecnologia Range Extender EV in cui un piccolo motore a benzina genera elettricità a bordo, consentendo autonomie superiori a 1.400 km. Sullo stand Alpine, il marchio sportivo ha rivelato il successore della A110, inizialmente progettato come due posti elettrico, ma ora disponibile anche con motori a benzina.