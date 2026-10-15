La Toyota Crown è una delle berline più longeve e rappresentative del marchio giapponese. Nata nel 1955 e sviluppata attraverso molteplici generazioni, ha servito clienti privati, flotte e servizi ufficiali, adattandosi ai cambiamenti del mercato con diverse trazioni (anteriore, posteriore e integrale), ampia scelta di motori e livelli di comfort sempre più ricchi. Nel tempo, la famiglia Crown si è aperta ai mercati globali diventando un riferimento per chi cerca spazio, qualità costruttiva e un’impostazione da grande viaggiatrice.

Oggi il nome Crown richiama un posizionamento di fascia medio-alta all’interno dell’universo Toyota, con un’identità costruita su affidabilitàcomfort e una progressiva attenzione all’efficienza. Pur nascendo con motori a benzina e Diesel, l’evoluzione della gamma segue la rotta tecnologica della casa, in cui le soluzioni ibride hanno assunto un ruolo chiave nell’offerta globale Toyota.

Dalle origini in Giappone all’apertura ai mercati esteri

La Crown debutta nel 1955 come berlina di fascia media ma la sua impostazione e l’equipaggiamento la spingono rapidamente nel segmento medio-alto. La prima serie si distingue per le portiere posteriori incernierate posteriormente, un richiamo alla tradizione Toyota, e per propulsori quattro cilindri a benzina da 1,5 L (60 CV) e 1,9 L (90 CV), oltre a un Diesel 1,5 L da 40 CV, con cambio manuale a tre marce. È l’inizio di una formula che combinerà solidità meccanica e cura dell’abitacolo.

Con la seconda serie (1962-1967), la Crown cresce nelle dimensioni e nell’ambizione, adotta un’imponente calandra e inaugura la sua storia internazionale: è la prima Toyota esportata in Europa e viene assemblata anche in Australia. La gamma motori comprende un quattro cilindri 1,9 L (80 CV) e due sei cilindri in linea da 2,0 L (90 CV) e 2,3 L (96 CV), con trasmissioni manuali a tre/quattro marce e un automatico a due rapporti, soluzione allora rara nella categoria.

Evoluzione tecnica: telaio, trazioni e motori

Nel 1967 arriva la terza serie, che segna un passaggio tecnico cruciale: abbandonato il telaio a X, la Crown adotta un telaio perimetrale pensato per migliorare la protezione degli occupanti in caso di urto. Questa architettura rimarrà in uso sulla Crown fino al 1999, a testimonianza della sua efficacia. La dotazione si arricchisce e sotto il cofano compaiono un 2,0 L da 85 CV, un sei cilindri 2,3 L da 110-115 CV e un Diesel 2,2 L da 67 CV; i cambi vanno dal manuale a tre/quattro marce all’automatico a due/tre marce, segno di una personalità sempre più orientata al comfort.

La quarta serie (1971-1974), lanciata in Giappone con allestimenti DeluxeSuper Deluxe e Super Saloon introduce con il restyling del 1973 la denominazione Royal Saloon che diventerà sinonimo di dotazioni di lusso ispirate alla Toyota Century. L’offerta motori spazia dai quattro cilindri 2,0 L (85 CV) ai sei cilindri 2,0 L (107 CV), 2,3 L (106 CV) e 2,6 L (129 CV), oltre al Diesel 2,2 L (70 CV), con cambi manuali a tre/cinque marce e automatico a tre rapporti. È la fase in cui la Crown consolida la sua identità come grande berlina per lunghe percorrenze.

Affinamento della gamma e crescita del comfort

Con la quinta generazione (1974-1979), esportata dal 1975, gli allestimenti si articolano in StandardDeluxeSuper Saloon e Royal Saloon includendo anche una variante a passo lungo. È l’ultima Crown con sedile anteriore a panca monoblocco, sostituito in seguito da due sedili separati per una gestione più moderna di ergonomia e sicurezza. I motori benzina includono il 2,0 L (106 CV), i sei cilindri 2,0 L (103-107 CV) e 2,6 L (116-131 CV), affiancati dal Diesel 2,2 L (72 CV). Le trasmissioni diventano più raffinate, con manuali a quattro/cinque marce e automatici a tre/quattro marce, a beneficio della scorrevolezza.

Il 1979 vede il debutto della sesta serie, prima Crown venduta anche in Germania dal 1980. Le vendite europee iniziano bene, salvo poi rallentare con l’apprezzamento dello yen. Sul fronte tecnico, la scelta è ampia: quattro cilindri 2,0 L (85 CV); sei cilindri 2,0 L (103-117 CV, fino a 136 CV con sovralimentazione) e 2,8 L (145-170 CV); Diesel 2,2 L (68 CV) e turbodiesel 2,5 L (90 CV). I cambi prevedono manuali a tre/cinque marce e automatici a tre/quattro rapporti. La Crown continua così a sposare comodità motori elastici e una guida prevedibile, mantenendo l’impostazione da berlina di rappresentanza.

Cosa distingue davvero la Crown oggi

Lungo tutta la sua storia, la Crown ha alternato trazione anterioreposteriore e integrale confermando una vocazione modulare capace di rispondere a esigenze diverse: dall’efficienza alla motricità su fondi difficili, fino al puro comfort da autostrada. Gli allestimenti progressivi, culminati nelle versioni Royal Saloon hanno consolidato un’immagine di lusso discreto, fatta di isolamento acustico, dotazioni complete e cura dei particolari senza ostentazione. La strategia di Toyota, che negli anni ha posto crescente enfasi su propulsioni ibride incornicia la Crown in un contesto di attenzione all’efficienza e alla riduzione dei consumi, pur restando fedele alla tradizione di solidità meccanica.

Guardando ai mercati, la Crown ha compiuto il passaggio da icona per il Giappone a proposta apprezzata a livello globale con tappe chiave come l’esportazione in Europa e l’assemblaggio in Australia già negli anni Sessanta. Il suo valore aggiunto è una combinazione rara tra affidabilità Toyota, ampiezza dell’abitacolo, scelta di trazioni e una progressione tecnica che ha saputo evolvere senza perdere la bussola del comfort di marcia.