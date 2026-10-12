Il Salon dell’Auto di Parigi 2026 ha visto il debutto di una versione più sportiva del nuovo Hyundai Tucson. Intitolata Tucson N Line la variante punta a distinguersi dal modello tradizionale attraverso un’estetica più aggressiva e una serie di dettagli interiori dedicati, mantenendo però la stessa piattaforma e la gamma di propulsori già presentata pochi mesi prima.

Con una lunghezza di 4,56 m, una larghezza di 1,91 m, un’altezza di 1,69 m e un passo di 2,72 m, la N Line non subisce variazioni dimensionali rispetto alla versione base. Tuttavia, le sue linee sono state rimodellate per richiamare l’estetica delle auto da corsa, conferendo al SUV un aspetto più muscoloso e decisamente sportivo.

Design esterno della Tucson N Line

Il frontale è stato rinnovato con un paraurti più ampio e scolpito, arricchito da uno spoiler pronunciato che enfatizza la posizione bassa del veicolo. La griglia è rifinita in cromatura scura e le prese d’aria laterali sono rivestite in nero satinato, creando un contrasto netto con la carrozzeria. I passaruota sono stati affusolati e le minigonne laterali, coordinate con i parafanghi, donano una sensazione di avvicinamento alla pista.

Gli specchietti laterali sono stati rivestiti in nero lucido, mentre le ruote sono disponibili in due varianti: cerchi in lega da 19 pollici o da 20 pollici, entrambi con finiture nera e pneumatici ad alta aderenza. Sul retro, la luminaria a LED a tutta larghezza crea una barra luminosa distintiva, affiancata da un diffusore e da un doppio terminale di scarico cromato, elementi tipici delle versioni N di Hyundai.

Interni e equipaggiamento tecnologico

L’abitacolo adotta il tema Black Monotone una palette scura che enfatizza le linee sportive. I sedili sono rivestiti in pelle e Alcantara, con cuciture rosse a contrasto che richiamano il colore del marchio N. Il volante N, con impugnature in pelle traforata, e i copripedali in metallo lucido completano l’atmosfera da pista. Il quadro strumenti digitale da 9,9 pollici e il display centrale, disponibile in versioni da 12,9 pollici o 17 pollici, offrono una visualizzazione chiara delle informazioni di guida.

Tra le dotazioni di serie troviamo la ricarica wireless Qi 2.0 da 15 W, porte USB-C con capacità fino a 100 W e la possibilità di installare un impianto audio Bang & Olufsen a 12 altoparlanti. Il sistema operativo Android Automotive OS gestisce il display da 17 pollici con PleOS Connect mentre l’assistente vocale GLEO AI utilizza l’intelligenza artificiale per frasi di comando naturali. Aggiornamenti over-the-air garantiscono che software e mappe siano sempre al passo con le novità.

Sistemi di assistenza e illuminazione avanzata

La sicurezza è rafforzata da Forward Collision-Avoidance Assist 2.0Highway Driving Assist 2.0 e Parking Collision-Avoidance Assist. Per chi desidera un’illuminazione ancora più sofisticata, è disponibile il Micro Pixel Lighting una matrice LED da 25.600 pixel che consente una gestione precisa dei fasci luminosi, migliorando visibilità e comfort durante la notte.

Motorizzazioni e performance

Dal punto di vista meccanico, la Tucson N Line non introduce nuove motorizzazioni, ma condivide l’intera gamma del modello base. La più semplice è il 1,6 L turbo da 150 CV con trazione anteriore, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 marce. La versione mild-hybrid 48 V sfrutta lo stesso motore con un interno eletttrico che riduce i consumi.

Le opzioni più ecologiche includono il Full Hybrid che combina il 1,6 L turbo con una batteria da 1,49 kWh per una potenza complessiva di 245 CV e cambio automatico a 6 marce, e il Plug-in Hybrid equipaggiato con una batteria da 17,1 kWh capace di garantire diverse decine di chilometri in modalità totalmente elettrica, con una potenza massima di 292 CV. Tutti i propulsori mantengono la trazione anteriore, salvo la versione ibrida plug-in che offre la possibilità di attivare la trazione integrale in condizioni di massima richiesta.

Nonostante il design più sportivo, le prestazioni non sono state incrementate rispetto alle versioni standard; Hyundai ha confermato che sta valutando lo sviluppo di una futura Tucson N più potente, che arriverà nei prossimi anni.